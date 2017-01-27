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27 января 2017, 19:13 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Россияне завоевали 13 медалей в первый день Гран-при «Иван Ярыгин»

Россияне завоевали 13 медалей в первый день 28-го международного турнира по вольной и женской борьбе памяти Ивана Ярыгина в Красноярске.

У мужчин в финале в весовой категории до 74 кг Ахмед Гаджимагомедов победил Ацамаза Санакоева (оба — Россия), который из-за травмы не смог завершить финальную схватку. Бронзовыми призерами стали россияне Кахабер Хубежты и Радик Валиев.

В категории до 57 кг Заур Угуев (Россия) в финале взял верх над Артемом Гебековым (Россия) — 10:0. Бронзовыми призерами стали Нариман Исрапилов и Зелимхан Абакаров (оба — Россия).

У женщин в категории до 60 кг россиянка Юлия Пронцевич в финале уступила японке Кацуки Сакагами — 2:5. Бронзовые награды завоевали Жаргалма Цыренова (Россия) и Эллисон Раган (США).

В финале категории до 48 кг россиянка Дарья Лексина уступила Юи Сусаки (Япония) — 0:10. Бронзу завоевали Милана Дадашева (Россия) и Миглена Селишка (Болгария).

Россиянка Вероника Чумикова в финале категории до 58 кг проиграла Айсулуу Тыныбековой (Кыргызстан) — 3:13. Бронзу завоевали Акие Ханаи (Япония) и Энкхбат Гантуя (Монголия).

В финале категории до 69 кг места на подиуме распределились следующим образом: 1. Тамира Менса (США), 2. Очирбат Насанбурмаа (Монголия), 3. Элис Манолова (Азербайджан) и Шаркхуу Тументсетсег (Монголия).

Гран-при «Иван Ярыгин» проходит в Красноярске с 27 по 29 января.
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Казахстанские борцы примут участие в турнире имени Ярыгина в Красноярске

Казахстанские борцы примут участие в турнире имени Ярыгина в Красноярске

В российском Красноярске стартует один из самых ожидаемых для любителей борьбы спортивных мероприятий года. Ежегодный международный турнир имени Ивана Ярыгина откроет свои двери уже в эти выходные. 27—29 января сотни спортсменов из 17 стран мира примут участие на престижном соревновании в Сибири. Среди них есть 20 наших соотечественников.
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