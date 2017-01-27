Россияне завоевали 13 медалей в первый день Гран-при «Иван Ярыгин»
Россияне завоевали 13 медалей в первый день 28-го международного турнира по вольной и женской борьбе памяти Ивана Ярыгина в Красноярске.
У мужчин в финале в весовой категории до 74 кг Ахмед Гаджимагомедов победил Ацамаза Санакоева (оба — Россия), который
В категории до 57 кг Заур Угуев (Россия) в финале взял верх над Артемом Гебековым (Россия) — 10:0. Бронзовыми призерами стали Нариман Исрапилов и Зелимхан Абакаров (оба — Россия).
У женщин в категории до 60 кг россиянка Юлия Пронцевич в финале уступила японке Кацуки Сакагами — 2:5. Бронзовые награды завоевали Жаргалма Цыренова (Россия) и Эллисон Раган (США).
В финале категории до 48 кг россиянка Дарья Лексина уступила Юи Сусаки (Япония) — 0:10. Бронзу завоевали Милана Дадашева (Россия) и Миглена Селишка (Болгария).
Россиянка Вероника Чумикова в финале категории до 58 кг проиграла Айсулуу Тыныбековой (Кыргызстан) — 3:13. Бронзу завоевали Акие Ханаи (Япония) и Энкхбат Гантуя (Монголия).
В финале категории до 69 кг места на подиуме распределились следующим образом: 1. Тамира Менса (США), 2. Очирбат Насанбурмаа (Монголия), 3. Элис Манолова (Азербайджан) и Шаркхуу Тументсетсег (Монголия).
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