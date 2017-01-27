Казахстанские борцы примут участие в турнире имени Ярыгина в Красноярске
В российском Красноярске стартует один из самых ожидаемых для любителей борьбы спортивных мероприятий года. Ежегодный международный турнир имени Ивана Ярыгина откроет свои двери уже в эти выходные.
27—29 января сотни спортсменов из 17 стран мира примут участие на престижном соревновании в Сибири. Среди них есть 20 наших соотечественников.
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По словам первого
Также госпожа Ярыгина отметила возможность переноса даты соревнования в следующем году. Тем самым чемпионат России в 2018 году может состоятся в начале года, а ярыгинский турнир — летом, и он станет главным отбором в состав команды на чемпионат мира. Планируется, что в каждом весе будет не больше пяти россиян.
Команда Казахстана по вольной борьбе для участия на МТ «Иван Ярыгин» г. Красноярск 27−29.01.2017 г.:
57 кг: Нурислам Санаев, Айдарбек Баймуратов
61 кг: Б. Жаксылыков
65 кг: Дамир Толеукенов, Бауржан Оразгалиев
70 кг: Нурбек Талбудин
74 кг: Алмаз Амалбек, Айдар Балданбаев, Болат Сакаев
86 кг: Адилет Давлумбаев
97 кг: Думан Бультриков.
Тренеры: Шокан Дилмагамбетов, Сембай Баймуратов, Бауржан Нурмаханов
Судья: Берик Шалабаев.
Команда по женской борьбе Республики Казахстан
47 кг: Ирина Борисова
53 кг: Айгуль Нуралим
55 кг: Марина Седнева
60 кг: Аяулым Касымова
63 кг: Зарина Кунангараева
69 кг: Эльмира Сыздыкова, Жамиля Бакбергенова
75 кг: Гульмарал Еркебаева, Ирина Казюлина.
Тренеры: Кайрат Сагадиев, Владислав Сутормин, Сергей Зыков
Судья: Мухтархан Акмурзинов.
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