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27 января 2017, 8:32 | Летние: Борьба | Sports.kz

Казахстанские борцы примут участие в турнире имени Ярыгина в Красноярске

В российском Красноярске стартует один из самых ожидаемых для любителей борьбы спортивных мероприятий года. Ежегодный международный турнир имени Ивана Ярыгина откроет свои двери уже в эти выходные. 27—29 января сотни спортсменов из 17 стран мира примут участие на престижном соревновании в Сибири. Среди них есть 20 наших соотечественников.

В российском Красноярске стартует один из самых ожидаемых для любителей борьбы спортивных мероприятий года. Ежегодный международный турнир имени <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Ярыгина</span> откроет свои двери уже в эти выходные. <nobr>27—29 января</nobr> сотни спортсменов из 17 стран мира примут участие на престижном соревновании в Сибири. Среди них есть 20 наших соотечественников. Увеличить
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По словам первого вице-президент Федерации борьбы России Натальи Ярыгиной, по решению президента ФСБР Михаила Мамиашвили, в этом году иностранные борцы начнут турнир без квалификационных схваток. То есть гости соревнования выйдут на ковры уже с 1/8 финалов. Такое решение было принято из-за перебора российских участников на турнире — сказала Наталья Ярыгина.

Также госпожа Ярыгина отметила возможность переноса даты соревнования в следующем году. Тем самым чемпионат России в 2018 году может состоятся в начале года, а ярыгинский турнир — летом, и он станет главным отбором в состав команды на чемпионат мира. Планируется, что в каждом весе будет не больше пяти россиян.

Команда Казахстана по вольной борьбе для участия на МТ «Иван Ярыгин» г. Красноярск 27−29.01.2017 г.:
57 кг: Нурислам Санаев, Айдарбек Баймуратов
61 кг: Б. Жаксылыков
65 кг: Дамир Толеукенов, Бауржан Оразгалиев
70 кг: Нурбек Талбудин
74 кг: Алмаз Амалбек, Айдар Балданбаев, Болат Сакаев
86 кг: Адилет Давлумбаев
97 кг: Думан Бультриков.

Тренеры: Шокан Дилмагамбетов, Сембай Баймуратов, Бауржан Нурмаханов
Судья: Берик Шалабаев.

Команда по женской борьбе Республики Казахстан
47 кг: Ирина Борисова
53 кг: Айгуль Нуралим
55 кг: Марина Седнева
60 кг: Аяулым Касымова
63 кг: Зарина Кунангараева
69 кг: Эльмира Сыздыкова, Жамиля Бакбергенова
75 кг: Гульмарал Еркебаева, Ирина Казюлина.

Тренеры: Кайрат Сагадиев, Владислав Сутормин, Сергей Зыков
Судья: Мухтархан Акмурзинов.

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