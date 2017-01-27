Казахстанские борцы примут участие в турнире имени Ярыгина в Красноярске

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По словам первого вице-президент Федерации борьбы России Натальи Ярыгиной, по решению президента ФСБР Михаила Мамиашвили, в этом году иностранные борцы начнут турнир без квалификационных схваток. То есть гости соревнования выйдут на ковры уже с 1/8 финалов. Такое решение было принято из-за перебора российских участников на турнире — сказала Наталья Ярыгина.

Также госпожа Ярыгина отметила возможность переноса даты соревнования в следующем году. Тем самым чемпионат России в 2018 году может состоятся в начале года, а ярыгинский турнир — летом, и он станет главным отбором в состав команды на чемпионат мира. Планируется, что в каждом весе будет не больше пяти россиян.

Команда Казахстана по вольной борьбе для участия на МТ «Иван Ярыгин» г. Красноярск 27−29.01.2017 г.:

57 кг: Нурислам Санаев, Айдарбек Баймуратов

61 кг: Б. Жаксылыков

65 кг: Дамир Толеукенов, Бауржан Оразгалиев

70 кг: Нурбек Талбудин

74 кг: Алмаз Амалбек, Айдар Балданбаев, Болат Сакаев

86 кг: Адилет Давлумбаев

97 кг: Думан Бультриков.

Тренеры: Шокан Дилмагамбетов, Сембай Баймуратов, Бауржан Нурмаханов

Судья: Берик Шалабаев.

Команда по женской борьбе Республики Казахстан

47 кг: Ирина Борисова

53 кг: Айгуль Нуралим

55 кг: Марина Седнева

60 кг: Аяулым Касымова

63 кг: Зарина Кунангараева

69 кг: Эльмира Сыздыкова, Жамиля Бакбергенова

75 кг: Гульмарал Еркебаева, Ирина Казюлина.

Тренеры: Кайрат Сагадиев, Владислав Сутормин, Сергей Зыков

Судья: Мухтархан Акмурзинов.