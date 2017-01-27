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27 января 2017, 1:35 | Летние: Борьба | ТАСС

Турнир по борьбе памяти Ивана Ярыгина стартует в Красноярске

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Традиционный турнир памяти Ивана Ярыгина по вольной и женской борьбе стартует в пятницу в Красноярске. В турнире примут участие борцы из 18 стран, все иностранные спортсмены получили статус «сеяных».

Общий призовой фонд турнира в котором примут участие борцы из 18 стран составит 64 млн рублей. Увеличить
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Лидерами сборной России по вольной борьбе на предстоящем турнире станут действующие чемпионы Европы Шамиль Кудиямагомедов (категория до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (61), а также Анзор Болтукаев, который заявлен в супертяжелой категории, хотя обычно выступает в весе до 97 кг. По словам его тренера Жаа Умарова, Болтукаеву в начале сезона нецелесообразно сгонять вес.

В числе участников турнира — чемпион мира-2014 Хетик Цаболов (74 кг), чемпионы Европы разных лет Анзор Уришев (86) и Нариман Исрапилов (57), призеры чемпионатов Европы Исраил Касумов (70), Ильяс Бекбулатов (65) и Владислав Байцаев (97).

Из числа иностранных борцов выделяется американец Кайл Снайдер — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в категории до 97 кг. Японец Реи Хигути на прошлогодних Играх выиграл серебро в весе до 57 кг, а в Красноярске будет бороться в следующей категории — до 61 кг. На турнире памяти Ярыгина выступят также спортсмены ведущих борцовских держав — Ирана, Турции, Монголии, Болгарии. При этом иностранные борцы получили статус «сеяных» — в ином случае им было бы непросто противостоять сильным российским соперникам.

Борьба в футбольном манеже.

Общий призовой фонд турнира составит 6,4 млн рублей. Соревнования пройдут в течение трех дней в манеже «Енисей- Арены», где проводил некоторые матчи местный клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, где традиционно проходят соревнования его имени, закрыт на реконструкцию.

Иван Ярыгин — знаменитый советский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 гг. в категории до 100 кг, после окончания карьеры — главный тренер сборной СССР по вольной борьбе. В октябре 1997 года Ярыгин погиб в автокатастрофе в Ставропольском крае. Первый турнир на призы Ивана Ярыгина прошел в 1990 году.
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