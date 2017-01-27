Турнир по борьбе памяти Ивана Ярыгина стартует в Красноярске
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Традиционный турнир памяти Ивана Ярыгина по вольной и женской борьбе стартует в пятницу в Красноярске. В турнире примут участие борцы из 18 стран, все иностранные спортсмены получили статус «сеяных».
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Лидерами сборной России по вольной борьбе на предстоящем турнире станут действующие чемпионы Европы Шамиль Кудиямагомедов (категория до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (61), а также Анзор Болтукаев, который заявлен в супертяжелой категории, хотя обычно выступает в весе до 97 кг. По словам его тренера Жаа Умарова, Болтукаеву в начале сезона нецелесообразно сгонять вес.
В числе участников турнира — чемпион мира-2014 Хетик Цаболов (74 кг), чемпионы Европы разных лет Анзор Уришев (86) и Нариман Исрапилов (57), призеры чемпионатов Европы Исраил Касумов (70), Ильяс Бекбулатов (65) и Владислав Байцаев (97).
Из числа иностранных борцов выделяется американец Кайл Снайдер — олимпийский чемпион
Борьба в футбольном манеже.
Общий призовой фонд турнира составит 6,4 млн рублей. Соревнования пройдут в течение трех дней в манеже «Енисей- Арены», где проводил некоторые матчи местный клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, где традиционно проходят соревнования его имени, закрыт на реконструкцию.
Иван Ярыгин — знаменитый советский
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