Победитель мемориала Поддубного Мельников остался недоволен качеством своей борьбы

«Гран-при Иван Поддубный» с участием 208 атлетов из 11 стран проходил в Москве 21—22 января . Мельников в решающей схватке весовой категории до 98 килограммов выиграл у соотечественника Мусы Евлоева — 4:2.

«Я стараюсь набирать форму, но и мои конкуренты тоже не стоят на месте, — сказал Мельников. — И несколько побед получились немного случайными, как в финале. Судья за зацеп трико соперником дал мне два балла. Муса — очень сильный соперник, я и побеждал его, и проигрывал. Не знаю, как бы все сложилось дальше, но судья был ко мне более благосклонен. Поэтому я не могу назвать свою победу уверенной. И я не доволен своей борьбой в турнире».

«Мне не хватало уверенности. Это касается не только финала, несколько вялые у меня были и другие схватки. Отработал на четверочку с минусом, не больше», — добавил собеседник агентства.