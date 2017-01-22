Датунашвили и Мельников победили в мемориале Поддубного
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Представитель сборной Грузии Зураби Датунашвили и российский борец греко-римского стиля Никита Мельников заняли первые места в международном турнире памяти легендарного спортсмена Ивана Поддубного, завершившемся в Москве.
«Гран-при Иван Поддубный» с участием 208 атлетов из 11 стран проводился
Датунашвили в финальном поединке весовой категории до 80 кг победил россиянина Адлана Акиева — 3:3 (победа по последнему результативному действию).
Мельников в решающей схватке весовой категории до 98 кг одолел соотечественника Мусу Евлоева — 4:2.
Обладателями бронзовых наград соревнований стали россияне Гаджимурад Джалалов, Имиль Шарафетдинов (оба — 80 кг), Максим Сафарян, Константин Ефимов (оба — 98 кг).
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