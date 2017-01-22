Датунашвили и Мельников победили в мемориале Поддубного

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Все схватки на борцовском турнире памяти Ивана Поддубного проходят на высоком уровне, за ними интересно наблюдать. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.