Мамиашвили: Все схватки на турнире памяти Ивана Поддубного проходят на высоком уровне
МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Все схватки на борцовском турнире памяти Ивана Поддубного проходят на высоком уровне, за ними интересно наблюдать. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
В субботу Олимпийский чемпион Игр в
«Чакветадзе — молодец, настроился, видно, что вступил в новый олимпийский цикл во всеоружии. Вообще, все схватки на турнире проходят на достойном уровне, очень интересно наблюдать за ними», — сказал Мамиашвили.
Также глава ФСБР сообщил, что ни один спортсмен, который был в сборной в предыдущем олимпийском цикле, не завершил карьеру. «Все в строю. Нет никаких разговоров даже об этом», — сказал Мамиашвили.
Международный турнир имени Ивана Поддубного, в котором принимают участие спортсмены из 10 стран, завершится 22 января.
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