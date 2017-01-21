Японский «одзэки» Кисэносато впервые выиграл турнир по сумо на кубок императора

Кисэносато — обладатель ранга «одзэки» — это второе по величине звание в мире сумо после «ёкодзуны». 30-летний уроженец префектуры Ибараки выступает в профессиональном сумо с 2002 года, но только сейчас ему впервые удалось одержать победу в турнире на кубок императора.

Причем сделал он это досрочно, за один день до окончания первенства. В воскресенье ему еще предстоит встретиться с самым титулованным борцом в мире сумо «Белым Фениксом» Хакухо, но результат этой схватки уже никак не повлияет на исход турнира. За день до окончания первого в этом году турнира Кисэносато имеет 12 побед и одно поражение, тогда как Хакухо проиграл уже три раза.

Противостояние Кисэносато и «Белого Феникса» вообще преисполнено драматизмом — японский «одзэки» один из немногих сумоистов, кто неоднократно одерживал верх над Хакухо в очных схватках, причем делал это в крайне важные для монгольского спортсмена моменты. В частности, в 2010 году он остановил невероятную победную серию «Белого Феникса», которая насчитывала 63 победы. А в 2003-м он прервал серию Хакухо из 43 побед.

Теперь Кисэносато значительно повысил свои шансы на получение звания «ёкодзуна» — если ему удастся одержать победу и на следующем турнире, этот вопрос можно будет считать решенным. Этот момент также является очень больным для японских поклонников сумо — в настоящее время есть три действующих «ёкодзуны», но все они — уроженцы Монголии. Последним обладателем высшего ранга в мире сумо был Ваканохана в далеком 1998 году.