Михаил Мамиашвили: Конфликт с Тражуковой не повлиял на ее позицию в сборной
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что его конфликт с Инной Тражуковой на Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро никак не отразился на позициях спортсменки в национальной сборной. Напомним, что во время Игр-2016 между Тражуковой и главной ФСБР разгорелся конфликт, в хорде которого спортсменка обвинила Мамиашвили в избиении и оскорблении после проигранной ей схватки за третье место.
— Думаю, что это уже история, — приводит «Спорт Fm» слова Мамиашвили. — Конфликт, насколько я знаю, никак не повлиял на ее позицию в сборной. Если Тражукова будет доказывать своей работой, что она лучшая, то она будет представлена в сборной.
Я до сих пор переживаю тот случай. Для меня это колоссальный урок в том смысле, что при подготовке к Олимпиаде мы не смогли сделать так, чтобы спортсмены принимали этот турнир как самый важный в их жизни. Думаю, теперь мы будем в этом плане придерживаться более жесткой позиции.
Страна делает все для спортсменов, чтобы они себя чувствовали комфортно. И спортсмены должны понимать свою ответственность перед страной. Поэтому на турнире надо не просто делать все возможное, а еще
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