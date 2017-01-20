Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/28501524/
20 января 2017, 23:15 | Летние: Борьба | Спорт-Экспресс

Михаил Мамиашвили: Конфликт с Тражуковой не повлиял на ее позицию в сборной

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что его конфликт с Инной Тражуковой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро никак не отразился на позициях спортсменки в национальной сборной. Напомним, что во время Игр-2016 между Тражуковой и главной ФСБР разгорелся конфликт, в хорде которого спортсменка обвинила Мамиашвили в избиении и оскорблении после проигранной ей схватки за третье место.

— Думаю, что это уже история, — приводит «Спорт Fm» слова Мамиашвили. — Конфликт, насколько я знаю, никак не повлиял на ее позицию в сборной. Если Тражукова будет доказывать своей работой, что она лучшая, то она будет представлена в сборной.

Я до сих пор переживаю тот случай. Для меня это колоссальный урок в том смысле, что при подготовке к Олимпиаде мы не смогли сделать так, чтобы спортсмены принимали этот турнир как самый важный в их жизни. Думаю, теперь мы будем в этом плане придерживаться более жесткой позиции.

Страна делает все для спортсменов, чтобы они себя чувствовали комфортно. И спортсмены должны понимать свою ответственность перед страной. Поэтому на турнире надо не просто делать все возможное, а еще чуть-чуть больше. В этом и заключается разница между спортсменом, который входит в историю, и просто участником. Быть может, я даже больше, чем спортсменка, хотел выиграть эту медаль.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Когуашвили: Призеры ОИ по борьбе выступят на мемориале Поддубного в Москве

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Обладатели наград Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро примут участие в турнире «Гран-при Иван Поддубный», который пройдет в Москве, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

"Ты – алчная дрянь!". За что фанаты топчут футболку "убийцы" Криштиану

"Предали Папу". Почему Федотов был обречен в "Спартаке"

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин