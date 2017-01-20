Михаил Мамиашвили: Конфликт с Тражуковой не повлиял на ее позицию в сборной

— Думаю, что это уже история, — приводит «Спорт Fm» слова Мамиашвили. — Конфликт, насколько я знаю, никак не повлиял на ее позицию в сборной. Если Тражукова будет доказывать своей работой, что она лучшая, то она будет представлена в сборной.

Я до сих пор переживаю тот случай. Для меня это колоссальный урок в том смысле, что при подготовке к Олимпиаде мы не смогли сделать так, чтобы спортсмены принимали этот турнир как самый важный в их жизни. Думаю, теперь мы будем в этом плане придерживаться более жесткой позиции.



Страна делает все для спортсменов, чтобы они себя чувствовали комфортно. И спортсмены должны понимать свою ответственность перед страной. Поэтому на турнире надо не просто делать все возможное, а еще чуть-чуть больше. В этом и заключается разница между спортсменом, который входит в историю, и просто участником. Быть может, я даже больше, чем спортсменка, хотел выиграть эту медаль.