Чемпион ОИ-2012 дзюдоист Галстян проводит последний спортивный сезон

Галстян на Играх-2012 стал победителем в весовой категории до 60 килограммов. Спортсмен также является бронзовым призером чемпионата мира 2010 года, чемпионом Европы 2009 года и третьим призером мировых первенств 2011 и 2016 годов. В предыдущем олимпийском цикле атлет выступал в категории до 66 кг и по рейтингу не смог пробиться на Олимпиаду-2016.

«Арсен планирует постепенно заканчивать карьеру спортсмена, — сказал в телефонном разговоре Романов. — Я думаю, что в этом году он еще будет тренироваться и выступать, а затем намерен перейти на тренерскую работу в сборной России. Сейчас он понемногу вникает в различные нюансы и настраивает себя на дальнейшее продвижение как тренера. Основная задача для него в этом году — постараться подготовиться и успешно выступить на чемпионате мира в Будапеште (сроки проведения турнира — с 28 августа по 3 сентября)».

Собеседник агентства отметил, что первое выступление спортсмена в новом сезоне планируется в конце февраля.