Призер ОИ борец Гедуев пропустит мемориал Ярыгина и будет готовиться к КМ, ЧР и ЧМ
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе россиянин Аниуар Гедуев заявил агентству «Р-Спорт», что не будет выступать на предстоящем турнире памяти Ивана Ярыгина в Красноярске, а основными стартами в нынешнем году для него станут Кубок мира, чемпионат России и чемпионат мира.
Мемориал двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ярыгина состоится в Красноярске
«Я сейчас тренируюсь, но на турнире Ивана Ярыгина бороться не буду, — сказал в телефонном разговоре Гедуев. — Планирую выступить на
Гедуев на Играх в
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