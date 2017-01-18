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18 января 2017, 15:27 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Призер ОИ борец Гедуев пропустит мемориал Ярыгина и будет готовиться к КМ, ЧР и ЧМ

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе россиянин Аниуар Гедуев заявил агентству «Р-Спорт», что не будет выступать на предстоящем турнире памяти Ивана Ярыгина в Красноярске, а основными стартами в нынешнем году для него станут Кубок мира, чемпионат России и чемпионат мира.

Мемориал двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ярыгина состоится в Красноярске 27—29 января, а Кубок мира пройдет 16—17 февраля в Иране. Сроки и место проведения чемпионата России пока не определены, а чемпионат мира-2017 пройдет с 21 по 26 августа во Франции.

«Я сейчас тренируюсь, но на турнире Ивана Ярыгина бороться не буду, — сказал в телефонном разговоре Гедуев. — Планирую выступить на каком-либо международном турнире, а основные задачи в нынешнем году — принять участие в Кубке мира, чемпионате России и чемпионате мира».

Гедуев на Играх в Рио-де-Жанейро занял второе место в весовой категории до 74 килограммов.
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