Призер ОИ борец Гедуев пропустит мемориал Ярыгина и будет готовиться к КМ, ЧР и ЧМ

Мемориал двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ярыгина состоится в Красноярске 27—29 января , а Кубок мира пройдет 16—17 февраля в Иране. Сроки и место проведения чемпионата России пока не определены, а чемпионат мира-2017 пройдет с 21 по 26 августа во Франции.

«Я сейчас тренируюсь, но на турнире Ивана Ярыгина бороться не буду, — сказал в телефонном разговоре Гедуев. — Планирую выступить на каком-либо международном турнире, а основные задачи в нынешнем году — принять участие в Кубке мира, чемпионате России и чемпионате мира».