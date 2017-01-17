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17 января 2017, 11:32 | Летние: Борьба | Sports.kz

Утвержден состав сборной Казахстана по дзюдо на «Grand Slam» в Париже

Тренерский штаб сборной команды Казахстана определил состав на международный турнир по дзюдо «Grand Slam», который пройдет в Париже (Франция) с 11 по 12 февраля 2017 года.

Тренерский штаб сборной команды Казахстана определил состав на международный турнир по дзюдо Grand <span class=error>Slam</span> который пройдет в Париже (Франция) с 11 по 12 февраля 2017 года. Увеличить
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Окончательная заявка сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Мужчины
Гусман Кыргызбаев (60 кг)
Асхат Тельманов (60 кг)
Калтаев Мейиржан (66 кг)
Абильхайыр Мауленин (66 кг)
Елдос Жумаханов (73 кг).

Девушки
Отгонцэцэг Галбадрах (48 кг).

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