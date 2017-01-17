Утвержден состав сборной Казахстана по дзюдо на «Grand Slam» в Париже
Тренерский штаб сборной команды Казахстана определил состав на международный турнир по дзюдо «Grand Slam», который пройдет в Париже (Франция) с 11 по 12 февраля 2017 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Окончательная заявка сборной Казахстана выглядит следующим образом:
Мужчины
Гусман Кыргызбаев (60 кг)
Асхат Тельманов (60 кг)
Калтаев Мейиржан (66 кг)
Абильхайыр Мауленин (66 кг)
Елдос Жумаханов (73 кг).
Девушки
Отгонцэцэг Галбадрах (48 кг).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter