Чемпионка ОИ-2012 по борьбе Наталья Воробьева не планирует выступать в 2017 году

Воробьева на Олимпиаде-2012 выиграла золотую медаль в весовой категории до 72 килограммов, а на Играх-2016 заняла второе место в весе до 69 кг. Чемпионат Европы пройдет 2—7 мая в сербском Нови-Саде, а чемпионат мира — 21—26 августа в Париже.

«Я пока не планирую ни тренироваться, ни выступать. В этом году я точно нигде не буду выступать, — сказала в телефонном разговоре Воробьева, отвечая на вопрос, намерена ли она выступать на чемпионате Европы и мира. — Я восстанавливаюсь после Олимпиады».