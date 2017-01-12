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12 января 2017, 17:21 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Чемпионка ОИ-2012 по борьбе Наталья Воробьева не планирует выступать в 2017 году

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Чемпионка Олимпийских игр-2012 в Лондоне по женской борьбе и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева заявила агентству «Р-Спорт», что не планирует тренироваться и выступать в текущем сезоне.

Воробьева на Олимпиаде-2012 выиграла золотую медаль в весовой категории до 72 килограммов, а на Играх-2016 заняла второе место в весе до 69 кг. Чемпионат Европы пройдет 2—7 мая в сербском Нови-Саде, а чемпионат мира — 21—26 августа в Париже.

«Я пока не планирую ни тренироваться, ни выступать. В этом году я точно нигде не буду выступать, — сказала в телефонном разговоре Воробьева, отвечая на вопрос, намерена ли она выступать на чемпионате Европы и мира. — Я восстанавливаюсь после Олимпиады».
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