UWW может изменить весовые категории и формат проведения соревнований по борьбе

Мамиашвили возглавил технический комитет UWW в сентябре 2016 года. Первое заседание нового техкома состоялось в Белграде при участии президента UWW Ненада Лаловича.

«В Белграде была сформирована единая позиция по актуальным вопросам проведения соревнований. Окончательное слово остается за бюро UWW, но уже сейчас можно предположить, что в новом олимпийском цикле спортивную борьбу ждут серьезные изменения», — сказал вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

«Технический комитет был сформирован в декабре прошлого года на бюро UWW. В компетенции комиссии вопросы эволюции правил борьбы и системы соревнований, а также обучающих программ. По сути, техком станет мотором UWW в деле продолжения реформ спортивной борьбы, начатых в 2013 году. Особую роль комиссии и диапазон её задач подчеркнул президент UWW Ненад Лалович, открывший первое заседание», — рассказал Брюсов.

В состав технической комиссии UWW, помимо Мамиашвили, вошли Милорад Докмарац (Сербия, секретарь), Рич Бендер (США), Даниэль Игали (Канада), Сергей Демяшкевич (Белоруссия), Чжан Е (Китай), Пертти Вехвилайнен (Финляндия), Антонио Кардулло (Италия).