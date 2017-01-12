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12 января 2017, 14:11 | Летние: Борьба | Р-Спорт

UWW может изменить весовые категории и формат проведения соревнований по борьбе

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Техническая комиссия Объединенного мира борьбы (UWW), которую возглавляет президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, вынесет на утверждение бюро UWW предложения по изменению весовых категорий и формата проведения соревнований по спортивной борьбе, сообщается на официальном сайте ФСБР.

Мамиашвили возглавил технический комитет UWW в сентябре 2016 года. Первое заседание нового техкома состоялось в Белграде при участии президента UWW Ненада Лаловича.

«В Белграде была сформирована единая позиция по актуальным вопросам проведения соревнований. Окончательное слово остается за бюро UWW, но уже сейчас можно предположить, что в новом олимпийском цикле спортивную борьбу ждут серьезные изменения», — сказал вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

«Технический комитет был сформирован в декабре прошлого года на бюро UWW. В компетенции комиссии вопросы эволюции правил борьбы и системы соревнований, а также обучающих программ. По сути, техком станет мотором UWW в деле продолжения реформ спортивной борьбы, начатых в 2013 году. Особую роль комиссии и диапазон её задач подчеркнул президент UWW Ненад Лалович, открывший первое заседание», — рассказал Брюсов.

В состав технической комиссии UWW, помимо Мамиашвили, вошли Милорад Докмарац (Сербия, секретарь), Рич Бендер (США), Даниэль Игали (Канада), Сергей Демяшкевич (Белоруссия), Чжан Е (Китай), Пертти Вехвилайнен (Финляндия), Антонио Кардулло (Италия).

В 2017 году чемпионат Европы пройдет 2—7 мая в Сербии, чемпионат мира — 21—26 августа во Франции.
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