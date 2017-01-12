Сумоисты с Хоккайдо проведут мастер-классы для сахалинских спортсменов

«Сегодня тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от девяти до 15 лет уже провели небольшой мастер-класс и тренировку. 13 января утром пройдет еще одна тренировка, а после обеда начнется второе занятие, в рамках которого запланирована матчевая встреча», — рассказал тренер-преподаватель школы Евгений Шабашов.

По данным пресс-службы, в островном регионе этот вид спорта пока еще не пользуется большой популярностью. Но, возможно, второй визит японских специалистов (первый раз они приезжали в 2015 году) придаст импульс развитию сумо.

Сумо культивируется в Японии уже свыше 2000 лет. У этого вида спорта своя философия. Душа, мастерство и тело должны сплестись воедино, и только тогда сумоист сможет победить своего соперника.