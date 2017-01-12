Сумоисты с Хоккайдо проведут мастер-классы для сахалинских спортсменов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Делегация федерации сумо Хоккайдо прилетела на Сахалин, в течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба спортивной региональной общественной организации «Федерация дзюдо и самбо».
«Сегодня тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от девяти до 15 лет уже провели небольшой
По данным
Сумо культивируется в Японии уже свыше 2000 лет. У этого вида спорта своя философия. Душа, мастерство и тело должны сплестись воедино, и только тогда сумоист сможет победить своего соперника.
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