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https://sport.mail.ru/news/wrestling/28400056/
12 января 2017, 10:20 | Летние: Борьба | ТАСС

Сумоисты с Хоккайдо проведут мастер-классы для сахалинских спортсменов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Делегация федерации сумо Хоккайдо прилетела на Сахалин, в течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба спортивной региональной общественной организации «Федерация дзюдо и самбо».

«Сегодня тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от девяти до 15 лет уже провели небольшой мастер-класс и тренировку. 13 января утром пройдет еще одна тренировка, а после обеда начнется второе занятие, в рамках которого запланирована матчевая встреча», — рассказал тренер-преподаватель школы Евгений Шабашов.

По данным пресс-службы, в островном регионе этот вид спорта пока еще не пользуется большой популярностью. Но, возможно, второй визит японских специалистов (первый раз они приезжали в 2015 году) придаст импульс развитию сумо.

Сумо культивируется в Японии уже свыше 2000 лет. У этого вида спорта своя философия. Душа, мастерство и тело должны сплестись воедино, и только тогда сумоист сможет победить своего соперника.
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