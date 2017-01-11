Чемпион ОИ «Русский танк» борец Садулаев заявил, что не выступит на турнире Ярыгина

На Играх-2016 Садулаев победил в весовой категории до 86 килограммов — как и на двух предыдущих чемпионатах мира. Западные журналисты назвали «Русским танком» борца, не проигравшего ни одной схватки за два года. Турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ярыгина пройдет 27—29 января .

«Я не планирую выступать на ярыгинском турнире, — сказал в телефонном разговоре Садулаев. — Это связано с тем, что я отдыхал и восстанавливался после Олимпиады и только недавно, после Нового года, приступил к тренировкам».

На вопрос, когда будет первый старт, собеседник агентства сказал: «Сначала мне надо набрать форму, а потом вместе с тренерами будем решать, на каком турнире мне бороться».