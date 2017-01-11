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11 января 2017, 13:53 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Чемпион ОИ «Русский танк» борец Садулаев заявил, что не выступит на турнире Ярыгина

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил агентству «Р-Спорт», что лишь недавно приступил к тренировкам и не выступит на предстоящем мемориале Ивана Ярыгина в Красноярске.

На Играх-2016 Садулаев победил в весовой категории до 86 килограммов — как и на двух предыдущих чемпионатах мира. Западные журналисты назвали «Русским танком» борца, не проигравшего ни одной схватки за два года. Турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ярыгина пройдет 27—29 января.

«Я не планирую выступать на ярыгинском турнире, — сказал в телефонном разговоре Садулаев. — Это связано с тем, что я отдыхал и восстанавливался после Олимпиады и только недавно, после Нового года, приступил к тренировкам».

На вопрос, когда будет первый старт, собеседник агентства сказал: «Сначала мне надо набрать форму, а потом вместе с тренерами будем решать, на каком турнире мне бороться».
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