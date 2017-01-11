Когуашвили: Призеры ОИ по борьбе выступят на мемориале Поддубного в Москве

Мемориал легендарного борца Поддубного состоится в Москве 21—22 января . На Олимпиаде-2016 россияне завоевали три медали в греко-римской борьбе: победителями Игр стали Роман Власов (весовая категория до 75 килограммов) и Давит Чакветадзе (до 85 кг), бронзовым призером — Сергей Семенов (до 130 кг).

«На мемориале Ивана Поддубного будут бороться все наши ведущие спортсмены, включая и тех, кто выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, — сказал в телефонном разговоре Когуашвили. — Потому что по итогам турнира будет определен костяк команды, который будет готовиться и выступать на самых крупных соревнованиях года — Кубке мира, чемпионатах Европы и мира. Поэтому я думаю, что борьба за ведущие позиции в команде будет очень напряженной».