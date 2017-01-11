Когуашвили: Призеры ОИ по борьбе выступят на мемориале Поддубного в Москве
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Обладатели наград Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро примут участие в турнире «Гран-при Иван Поддубный», который пройдет в Москве, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.
Мемориал легендарного борца Поддубного состоится в Москве
«На мемориале Ивана Поддубного будут бороться все наши ведущие спортсмены, включая и тех, кто выиграл Олимпийские игры в
Кубок мира пройдет
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