Призер ОИ Букина заявила, что после операции не претендует на участие в ЧЕ по борьбе
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года по женской борьбе Екатерина Букина заявила «Р-Спорт», что пропуск из-за операции на травмированном локте январского мемориала Ивана Ярыгина и последующий процесс восстановления не позволят ей рассчитывать на участие в майском чемпионате Европы в Сербии.
Букина на Играх в
«Отбор в команду на чемпионат Европы у нас проводится на ярыгинском турнире, — сказала в телефонном разговоре Букина. — И поскольку я его пропускаю, то не буду претендовать на участие в чемпионате Европы. Для меня сейчас важно заниматься своим здоровьем, чтобы потом мне уже ничего не мешало при подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио».
Спортсменка отметила, что операция на левом локте прошла без осложнений.
«Доктор сказал, что все сделано успешно, — продолжила собеседница агентства. — Процесс восстановления, по его словам, займет около двух месяцев. Когда мне в ближайшее время снимут швы, я уже смогу начать бегать и заниматься общефизической подготовкой».
Спортсменка в ноябре перенесла операцию на травмированном левом колене.
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