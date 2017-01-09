Призер ОИ Букина заявила, что после операции не претендует на участие в ЧЕ по борьбе

Букина на Играх в Рио-де-Жанейро заняла третье место в весовой категории до 75 килограммов. Турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ярыгина пройдет в Красноярске 27—29 января , чемпионат Европы-2017 в Нови-Саде — 2—7 мая .

«Отбор в команду на чемпионат Европы у нас проводится на ярыгинском турнире, — сказала в телефонном разговоре Букина. — И поскольку я его пропускаю, то не буду претендовать на участие в чемпионате Европы. Для меня сейчас важно заниматься своим здоровьем, чтобы потом мне уже ничего не мешало при подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио».

Спортсменка отметила, что операция на левом локте прошла без осложнений.

«Доктор сказал, что все сделано успешно, — продолжила собеседница агентства. — Процесс восстановления, по его словам, займет около двух месяцев. Когда мне в ближайшее время снимут швы, я уже смогу начать бегать и заниматься общефизической подготовкой».

Спортсменка в ноябре перенесла операцию на травмированном левом колене.