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https://sport.mail.ru/news/wrestling/28357599/
8 января 2017, 14:30 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Неоднократный призер ЧМ борец Ологонова из-за травмы пропустит ЧЕ

Трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по борьбе россиянка Ирина Ологонова из-за серьезной травмы не сможет выступить на майском чемпионате Европы в Сербии, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер российской национальной команды Юрий Шахмурадов.

Победительница чемпионата Европы 2016 года Ологонова занимала вторые места на чемпионатах мира в 2014, 2015 и 2016 годах в весовой категории до 55 кг. Чемпионат Европы 2017 года пройдет в Нови-Саде 2—7 мая.

«Ирина Ологонова получила травму на чемпионате мира в Будапеште, — сказал по телефону Шахмурадов. — Диагноз — разрыв крестообразной связки правого колена. Ей уже сделана операция, но будет очень сложно восстановиться и набрать форму. И чемпионат Европы Ирина, по всей видимости, пропустит. За последнее время у нас было что-то много таких серьезных травм».

В июне 2015 года на Европейских играх более серьезную травму (разрыв задней крестообразной связки с разрывом боковой связки, сухожилий и задней поверхности бедра) получила Валерия Коблова. Но спортсменка сумела восстановиться и на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала серебряную медаль в весовой категории до 58 кг. А в ноябре прошлого года на тренировочном сборе перед Кубком европейских наций Ольга Хорошавцева (55) также порвала крестообразную связку колена.

«Мы рассчитываем прежде всего на прогресс молодых спортсменок, — продолжил собеседник агентства. — В частности на Нину Менкенову (занявшую второе место на чемпионате России-2016)».
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