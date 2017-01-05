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5 января 2017, 17:14 | Летние: Борьба | ТАСС

UWW дисквалифицировал двух борцов на четыре года за допинг

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Объединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал иранца Башира Бабаджанзаде и азербайджанца Зубаира Дибирова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Inside the games.

Оба спортсмена дисквалифицированы на четыре года. Отмечается, что допинг-проба иранского спортсмена была взята на чемпионате мира по греко-римской борьбе в иранском городе Шираз. Срок его отстранения отсчитывается от 31 августа 2016 года.

Пробу азербайджанца взяли во время юниорского чемпионата мира в Маконе (Франция). Его дисквалификация отсчитывается от 5 октября 2016 года.
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