UWW дисквалифицировал двух борцов на четыре года за допинг
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Объединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал иранца Башира Бабаджанзаде и азербайджанца Зубаира Дибирова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Inside the games.
Оба спортсмена дисквалифицированы на четыре года. Отмечается, что
Пробу азербайджанца взяли во время юниорского чемпионата мира в Маконе (Франция). Его дисквалификация отсчитывается от 5 октября 2016 года.
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