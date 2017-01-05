UWW дисквалифицировал двух борцов на четыре года за допинг

Оба спортсмена дисквалифицированы на четыре года. Отмечается, что допинг-проба иранского спортсмена была взята на чемпионате мира по греко-римской борьбе в иранском городе Шираз. Срок его отстранения отсчитывается от 31 августа 2016 года.

Пробу азербайджанца взяли во время юниорского чемпионата мира в Маконе (Франция). Его дисквалификация отсчитывается от 5 октября 2016 года.