Садулаев стал спортсменом года в Махачкале и получил в подарок земельный участок
Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Абдулрашид Садулаев признан спортсменом года в Махачкале, сообщает
пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Награду спортсмену вручил мэр столицы Дагестана Муса Мусаев. Садулаеву также был выделен земельный участок и присуждена денежная премия в размере одного миллиона рублей.
Ранее стало известно, что Абдулрашид Садулаев был удостоен высшей мусульманской награды России — ордена Почёта «Аль-Фахр».
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