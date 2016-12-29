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29 декабря 2016, 10:26 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Садулаев стал спортсменом года в Махачкале и получил в подарок земельный участок

Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Абдулрашид Садулаев признан спортсменом года в Махачкале, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Награду спортсмену вручил мэр столицы Дагестана Муса Мусаев. Садулаеву также был выделен земельный участок и присуждена денежная премия в размере одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Абдулрашид Садулаев был удостоен высшей мусульманской награды России — ордена Почёта «Аль-Фахр».
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