Чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая отдал свои премиальные на лечение ребенка
Украинский спортсмен, чемпион мира, многократный победитель мировых и континентальных турниров Георгий Зантарая отдал свои премиальные на лечение 13-летней девочки Кати Рычковой.
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«Катя Рычкова, отец которой — Сергей Рычков — раньше работал детским тренером по дзюдо в столичной ДЮСШ № 10, сейчас прикована к постели.
Отмечается, что денежный сертификат на сумму 20 тысяч гривень дзюдоист получил от Федерации дзюдо Киева как один из лучших спортсменов столицы по итогам 2016 года.
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