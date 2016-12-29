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29 декабря 2016, 1:05 | Летние: Борьба | УНИАН

Чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая отдал свои премиальные на лечение ребенка

Украинский спортсмен, чемпион мира, многократный победитель мировых и континентальных турниров Георгий Зантарая отдал свои премиальные на лечение 13-летней девочки Кати Рычковой.

Украинский спортсмен чемпион мира многократный победитель мировых и континентальных турниров Георгий <span class=error>Зантарая</span> отдал свои премиальные на лечение 13-летней девочки Кати <span class=error>Рычковой</span>. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Киева.

«Катя Рычкова, отец которой — Сергей Рычков — раньше работал детским тренером по дзюдо в столичной ДЮСШ № 10, сейчас прикована к постели. Из-за тяжелой болезни 13-летней девочке полностью удалили кишечник. Сейчас Катя находится на лечении в клинике Италии. Впереди девочку ждут тяжелые операции. Поэтому эти деньги от Федерации дзюдо Киева я хочу передать семье Рычкова. Надеюсь, что мой вклад поможет Кате выздороветь», — рассказал Зантарая.

Отмечается, что денежный сертификат на сумму 20 тысяч гривень дзюдоист получил от Федерации дзюдо Киева как один из лучших спортсменов столицы по итогам 2016 года.

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