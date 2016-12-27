Спортсменом года в Атырау стала 20-летняя дзюдоистка

«При выборе кандидатуры лучшего спортсмена комиссия учитывала достижения атлетов в 2016 году. В итоге спортсменом года стала двадцатилетняя Эльмира Самиголлаева — мастер спорта по борьбе дзюдо, самба и казакша курес, победитель республиканских соревнований по дзюдо и самбо среди молодежи. Тренером года стал ДаниярЮсупов — старший тренер области по кикбоксингу. В 2016 году в Ирландии на чемпионате мира среди молодежи его воспитанники завоевали серебряные и бронзовые медали. Спортивной федерацией года стала Атырауская областная федерация по таэквандо — в 2016 году федерация организовала республиканский чемпионат по таэквандо среди взрослых, а также ряд международных и республиканских турниров», — рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Азамат Бекет.



Все победители получили награды из рук акима области Нурлана Ногаева, который пожелал им удачи и новых побед.



Мероприятие, посвященное чествованию лучших спортсменов в Атырауской области, проводится впервые.