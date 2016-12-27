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27 декабря 2016, 14:54 | Летние: Борьба | Sports.kz

Спортсменом года в Атырау стала 20-летняя дзюдоистка

В Атырау прошел областной бал спортсменов, на котором назвали имена лучшего спортсмена, тренера и спортивной федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В <span class=error>Атырау</span> прошел областной бал спортсменов на котором назвали имена лучшего спортсмена тренера и спортивной федерации передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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«При выборе кандидатуры лучшего спортсмена комиссия учитывала достижения атлетов в 2016 году. В итоге спортсменом года стала двадцатилетняя Эльмира Самиголлаева — мастер спорта по борьбе дзюдо, самба и казакша курес, победитель республиканских соревнований по дзюдо и самбо среди молодежи. Тренером года стал ДаниярЮсупов — старший тренер области по кикбоксингу. В 2016 году в Ирландии на чемпионате мира среди молодежи его воспитанники завоевали серебряные и бронзовые медали. Спортивной федерацией года стала Атырауская областная федерация по таэквандо — в 2016 году федерация организовала республиканский чемпионат по таэквандо среди взрослых, а также ряд международных и республиканских турниров», — рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Азамат Бекет.

Все победители получили награды из рук акима области Нурлана Ногаева, который пожелал им удачи и новых побед.

Мероприятие, посвященное чествованию лучших спортсменов в Атырауской области, проводится впервые.

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