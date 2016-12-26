Воробьёва: Казнить себя за то поражение в финале ОИ-2016 нет никакого смысла

«Прошло четыре месяца, но я ещё не видела свои олимпийские схватки, и пока мне даже не хочется на них смотреть. Наверное, очень хорошо, что я вообще добралась до Бразилии, поскольку было много разных моментов: здоровье, личные проблемы, меняются мысли, планы. За два месяца до Олимпиады я пробежала кросс, прибежала на стадион, и после этого спина отнялась. Валялась на стадионе минут 40. Никому не хочу пожелать пережить такое чувство, когда ты только пробежал кросс, как лань по лесу, прибежал и не можешь встать. Три дня пролежала в кровати — ни есть, ни спать, ни сидеть. Прилетела из Германии в Санкт-Петербург, здесь специалисты подоткачали, и после этого стала бережнее относиться к нагрузкам на спину. Когда у тебя три грыжи в позвоночнике… Но в целом долетели, отборолись — и слава богу.



Что касается финальной схватки, то всё-таки борьба в два балла — это не мой стиль. Хотелось более яркой, красочной борьбы, а моя соперница из Японии поставила схватку более стоячую. Я всеми путями шла к красивой борьбе и подзаигралась, пропустила и по последнему техническому движению проиграла. В принципе, всю схватку контролировала, навязывала свой стиль борьбы, но, когда борьба становится монотонной, мне становится скучно, хочется какого-то экшена. И вот нашла себе приключение. Может, этого и не стоило делать, но если не попробуешь, то не узнаешь.

Казнить себя за то поражение нет никакого смысла. Я уже олимпийская чемпионка, и в Рио я могла удвоиться, принести ещё одну золотую медаль для своей страны. Это всё, конечно, здорово, но на этом жизнь не останавливается. Это спорт, и он рано или поздно заканчивается. Жить всю жизнь с этим крестом, мыслями о том, что проиграла, можно, но не нужно. Всю жизнь занимаюсь своим любимым видом спорта, делаю всё возможное, чтобы быть лучшей в своей весовой категории, в своей команде, стране, и у меня это неплохо получается. Будем пробовать что-нибудь ещё сделать. Буду вспоминать о Бразилии как о прекрасном мгновении своей молодости, спортивной карьеры. Серебро есть, и это хорошо. Могла вообще остаться без медали, как те люди, которые выигрывали чемпионаты мира по три-четыре раза подряд, а в итоге на Олимпиаде не попали в тройку.



Надеюсь, больше ничто и никогда не заставит меня плакать, тем более так, чтобы видели миллионы людей", — сказала Воробьёва на онлайн-конференции.