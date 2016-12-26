Воробьёва: Казнить себя за то поражение в финале ОИ-2016 нет никакого смысла
Олимпийская чемпионка Игр-2012, серебряный призёр
Рио-де-Жанейро в соревнованиях по вольной борьбе Наталья Воробьёва во время онлайн-конференции в эфире телевидения ОКР вспомнила олимпийский турнир в Бразилии.
«Прошло четыре месяца, но я ещё не видела свои олимпийские схватки, и пока мне даже не хочется на них смотреть. Наверное, очень хорошо, что я вообще добралась до Бразилии, поскольку было много разных моментов: здоровье, личные проблемы, меняются мысли, планы. За два месяца до Олимпиады я пробежала кросс, прибежала на стадион, и после этого спина отнялась. Валялась на стадионе минут 40. Никому не хочу пожелать пережить такое чувство, когда ты только пробежал кросс, как лань по лесу, прибежал и не можешь встать. Три дня пролежала в кровати — ни есть, ни спать, ни сидеть. Прилетела из Германии в
Что касается финальной схватки, то
Казнить себя за то поражение нет никакого смысла. Я уже олимпийская чемпионка, и в Рио я могла удвоиться, принести ещё одну золотую медаль для своей страны. Это всё, конечно, здорово, но на этом жизнь не останавливается. Это спорт, и он рано или поздно заканчивается. Жить всю жизнь с этим крестом, мыслями о том, что проиграла, можно, но не нужно. Всю жизнь занимаюсь своим любимым видом спорта, делаю всё возможное, чтобы быть лучшей в своей весовой категории, в своей команде, стране, и у меня это неплохо получается. Будем пробовать
Надеюсь, больше ничто и никогда не заставит меня плакать, тем более так, чтобы видели миллионы людей", — сказала Воробьёва на
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