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26 декабря 2016, 13:58 | Летние: Борьба | Sports.kz

Актауские борцы завоевали первое общекомандное место в Кубке западного региона

В г. Актау завершился Кубок западного региона по казакша курес на призы Шогы батыра.

В г. <span class=error>Актау</span> завершился Кубок западного региона по <span class=error>казакша</span> <span class=error>курес</span> на призы <span class=error>Шогы</span> <span class=error>батыра</span>. Увеличить
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В соревнованиях, прошедших в спорткомплексе им. Турара Жолдыбаева, приняли участие 277 спортсменов из Атырауской, Актюбинской областей, а также сборные команды Мангистауской области. Актауские борцы завоевали первое общекомандное место в первенстве «стенка на стенку», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования проводились между борцами 2004−2006 годов рождения. В личном первенстве актауцы завоевали четыре медали. Чемпионами стали атлеты Ерлан Адиль (весовая категория 25 кг), Диас Жолдыбаев (29 кг), Ерасыл Машырык (38 кг) и Даулет Бисенкулы (46 кг). В списке чемпионов — Дарияр Бакытов из Каракиянского района (27 кг), Абдырахим Сырымулы из Тущикудука (32 кг), Ринат Жанбырбаев из Мунайлинского района (42 кг) и Сабит Артыков из Жанаозена (+55 кг).

Победители командных состязаний получили кубок Шогы батыра, чемпионам вручили медали. На втором месте в командном зачете спортсмены из Мунайлинского района, на третьем — представители г. Жанаозен.

«В завершающих соревнованиях 2016 года наши воспитанники показали хорошую подготовку. Тренеры увидели перспективных спортсменов, которые смогут защищать честь области на республиканских турнирах. Благодарим за поддержку Кабыла Бисенкулы, президента Федерации казакша курес Абата Урисбаева, директора ДЮСШ по казакша курес и дзюдо Кабыла Бисенкулы, руководство спорткомплекса им. Турара Жолдыбаева, главного тренера области по казакша курес, судью международной категории Елубая Кенжебая», — рассказал главный секретарь Федерации казакша курес Жамбыл Бисенкулов.

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