Таов: Мужская сборная России по дзюдо 3 января начнет подготовку в Италии

Россияне на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевали две золотые медали. Победителями соревнований стали Беслан Мудранов (весовая категория до 60 килограммов) и Хасан Халмурзаев (до 81 кг).

«Первый тренировочный сбор команды в новом году начнется 3 января в Италии, в городе Линьяно, — сказал в телефонном разговоре Таов. — Ребята будут готовиться до 7 января, а затем мы переедем в горы Австрии — подготовка пройдет в городе Миттерзилль. А 17 января мы продолжим работу на нашей базе в Адлере, где будет тренироваться и другая большая группа спортсменов. Никого из участников Олимпийских игр в Бразилии мы от участия в сборе не освобождали, они начнут подготовку вместе со всеми остальными ребятами».

Собеседник агентства добавил, что первой проверкой готовности спортсменов команды станут несколько турниров, которые пройдут в феврале.