Таов: Мужская сборная России по дзюдо 3 января начнет подготовку в Италии
МОСКВА, 26 дек —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российские дзюдоисты первый тренировочный сбор в 2017 году начнут 3 января в итальянском городе Линьяно, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер мужской национальной команды Хасанби Таов.
Россияне на Олимпийских играх 2016 года в
«Первый тренировочный сбор команды в новом году начнется 3 января в Италии, в городе Линьяно, — сказал в телефонном разговоре Таов. — Ребята будут готовиться до 7 января, а затем мы переедем в горы Австрии — подготовка пройдет в городе Миттерзилль. А 17 января мы продолжим работу на нашей базе в Адлере, где будет тренироваться и другая большая группа спортсменов. Никого из участников Олимпийских игр в Бразилии мы от участия в сборе не освобождали, они начнут подготовку вместе со всеми остальными ребятами».
Собеседник агентства добавил, что первой проверкой готовности спортсменов команды станут несколько турниров, которые пройдут в феврале.
«Уже с начала февраля мы будем выезжать на различные международные соревнования — в Болгарию, Италию, Францию, Германию, — продолжил специалист. — И, в частности, в Большем шлеме Франции в Париже (турнир пройдет
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