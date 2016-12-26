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26 декабря 2016, 13:00 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Таов: Мужская сборная России по дзюдо 3 января начнет подготовку в Италии

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Российские дзюдоисты первый тренировочный сбор в 2017 году начнут 3 января в итальянском городе Линьяно, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер мужской национальной команды Хасанби Таов.

Россияне на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевали две золотые медали. Победителями соревнований стали Беслан Мудранов (весовая категория до 60 килограммов) и Хасан Халмурзаев (до 81 кг).

«Первый тренировочный сбор команды в новом году начнется 3 января в Италии, в городе Линьяно, — сказал в телефонном разговоре Таов. — Ребята будут готовиться до 7 января, а затем мы переедем в горы Австрии — подготовка пройдет в городе Миттерзилль. А 17 января мы продолжим работу на нашей базе в Адлере, где будет тренироваться и другая большая группа спортсменов. Никого из участников Олимпийских игр в Бразилии мы от участия в сборе не освобождали, они начнут подготовку вместе со всеми остальными ребятами».

Собеседник агентства добавил, что первой проверкой готовности спортсменов команды станут несколько турниров, которые пройдут в феврале.

«Уже с начала февраля мы будем выезжать на различные международные соревнования — в Болгарию, Италию, Францию, Германию, — продолжил специалист. — И, в частности, в Большем шлеме Франции в Париже (турнир пройдет 11—12 февраля) у нас выступит сильная команда, в состав которой войдут некоторые первые номера сборной России».
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