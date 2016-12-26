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26 декабря 2016, 12:34 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Таов: Дзюдоист Денисов к ОИ-2020 будет готовиться в новом весе — до 100 кг

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Дзюдоист Кирилл Денисов в новом цикле перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио будет выступать в более тяжелой, до 100 килограммов, весовой категории, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов.

Денисов — четырехкратный призер чемпионатов мира, чемпион Европы 2013 года. Россиянин на Олимпиадах 2012 и 2016 годов выступал в категории до 90 кг. В Лондоне спортсмен уступил в схватке за бронзовую медаль, заняв пятое место, а в Рио-де-Жанейро потерпел неудачу в стартовом поединке.

«Кирилл Денисов после Олимпиады поменял весовую категорию и перешел в вес до 100 килограммов, — сказал в телефонном разговоре Таов. — И уже очень хорошо себя зарекомендовал в новой категории, выиграв два турнира. Поэтому мы возлагаем на него большие надежды — на протяжении всего цикла перед Олимпийскими играми в Токио Кирилл будет выступать в весовой категории до 100 килограммов».
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