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22 декабря 2016, 19:26 | Летние: Борьба | ТАСС

Карелин возглавил рабочую группу по формированию наблюдательного совета ФСБР

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин возглавил рабочие группы по формированию наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и дисциплинарной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заместителем председателя наблюдательного совета избран Георгий Брюсов. Увеличить
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Такое решение было принято на заседании исполкома ФСБР. Заместителем председателя наблюдательного совета избран Георгий Брюсов.

Также принято решение о формировании мобильного органа управления — бюро ФСБР. В него войдут президент, первые вице-президенты, главные тренеры и начальников отделов по видам борьбы. Под руководством первых вице-президентов будут созданы бюро по видам борьбы с расширенным функционалом как в подготовке сборных команд, так и в развитии своего вида.

«Для усиления взаимодействия с Объединенным миром борьбы (UWW) в структуре ФСБР созданы комиссия “Спорт для всех” под руководством Георгия Брюсова, который возглавляет аналогичную комиссию UWW, а также совет олимпийских чемпионов, координатором которого будет победитель Сиднея-2000 Мурат Карданов. Депутат Думы ХМАО-Югра Владимир Семенов возглавил новую комиссию по развитию территорий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кадровые составы наблюдательного совета, бюро и комиссий, в том числе судейской, дисциплинарной и медицинской будут представлены на утверждение на следующем заседании бюро, которое состоится до конца зимы 2017 годы.
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