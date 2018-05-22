Федерация сноуборда России рассчитывает на участие Заварзиной в Олимпиаде-2022

На Олимпиаде-2018, прошедшей в южнокорейском Пхёнчхане, 28-летняя Заварзина не смогла завоевать медали.
«Алена готовится шаг за шагом к следующему сезону, все нормально. Рассчитываем на ее выступление на Олимпиаде в Пекине», — сказал Тихомиров.
31-летний российский сноубордист Вик Уайлд, являющийся мужем Заварзиной, в марте перенес операцию на колене и планирует возобновить выступления в декабре. «С Виком сложнее, у него были проблемы со здоровьем, недавно перенес операцию на ноге, но тоже готовится. Будем смотреть на его состояние от сезона к сезону», — сказал Тихомиров, отвечая на вопрос о перспективах Уайлда выступить на Олимпиаде-2022.
Заварзина является бронзовым призером Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе. Уайлд на ОИ-2014 выиграл золото в параллельном и параллельном гигантском слаломе. В 2015 году параллельный слалом был исключен из программы Олимпийских игр.