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15:09 (мск), источник: ТАСС

Федерация сноуборда России рассчитывает на участие Заварзиной в Олимпиаде-2022

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер Игр-2014 Алена Заварзина готовится к следующему сезону, Федерация сноуборда России рассчитывает на участие спортсменки в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщил глава федерации Денис Тихомиров.

На Олимпиаде-2018, прошедшей в южнокорейском Пхёнчхане, 28-летняя Заварзина не смогла завоевать медали.

«Алена готовится шаг за шагом к следующему сезону, все нормально. Рассчитываем на ее выступление на Олимпиаде в Пекине», — сказал Тихомиров.

31-летний российский сноубордист Вик Уайлд, являющийся мужем Заварзиной, в марте перенес операцию на колене и планирует возобновить выступления в декабре. «С Виком сложнее, у него были проблемы со здоровьем, недавно перенес операцию на ноге, но тоже готовится. Будем смотреть на его состояние от сезона к сезону», — сказал Тихомиров, отвечая на вопрос о перспективах Уайлда выступить на Олимпиаде-2022.

Заварзина является бронзовым призером Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе. Уайлд на ОИ-2014 выиграл золото в параллельном и параллельном гигантском слаломе. В 2015 году параллельный слалом был исключен из программы Олимпийских игр.

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