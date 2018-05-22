Федерация сноуборда России рассчитывает на участие Заварзиной в Олимпиаде-2022

«Алена готовится шаг за шагом к следующему сезону, все нормально. Рассчитываем на ее выступление на Олимпиаде в Пекине», — сказал Тихомиров.

31-летний российский сноубордист Вик Уайлд, являющийся мужем Заварзиной, в марте перенес операцию на колене и планирует возобновить выступления в декабре. «С Виком сложнее, у него были проблемы со здоровьем, недавно перенес операцию на ноге, но тоже готовится. Будем смотреть на его состояние от сезона к сезону», — сказал Тихомиров, отвечая на вопрос о перспективах Уайлда выступить на Олимпиаде-2022.