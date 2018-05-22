Сломавший ногу на ОИ-2018 сноубордист Олюнин может пропустить следующий сезон

Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск.
Позднее ему была сделана операция в Южной Корее. Ранее сообщалось, что спортсмен восстановится к маю.
«Вчера с ним общались, его восстановление протекает сложно. Сейчас проходят консультации с врачами, возможно, ему предстоит еще одна операция. Надеюсь, она не понадобится. Сложный процесс, непростой перелом, там было много раздроблений», — сказал Тихомиров.
«Боюсь, что он не будет готов к следующему сезону. В начале июня он поедет в Германию на дополнительно обследование», — заключил собеседник ТАСС.
Следующий сезон Кубка мира по сноуборду стартует в сентябре. Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.