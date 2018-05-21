Москва и Казань примут этапы Кубка мира по сноуборду в сезоне-2018/19

С 18 по 20 января в Казани пройдет этап Кубка мира по сноуборд-кроссу. Москва с 16 по 17 февраля примет этап Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе. Сезон начнется 6 сентября в Новой Зеландии и завершится 24 марта в немецком Винтерберге.

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В прошедшем сезоне в Москве впервые прошел этап Кубка мира по сноуборд-кроссу.