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20:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«В награду за допинг Зубков купил мне бриллиантовые сережки»

Что написано в мотивировочной части решений по делам российских спортсменов.

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делам российских спортсменов, которые обвинялись в допинговых нарушениях во время Игр-2014 в Сочи. Арбитры CAS подробно объяснили, почему двукратного олимпийского чемпиона по бобслею Александра Зубкова они признали виновным, а победителя Игр в лыжных гонках Александра Легкова — оправдали.

ТРИ МУЖСКИХ ДНК В ЖЕНСКОЙ ПРОБЕ

Решения по делам Зубкова и Легкова призваны стать примерами для всех остальных. То есть оставшиеся 37 спортсменов (всего обвиняемых «сочинцев» было 39) получат свои мотивировочные части, как под копирку списанные либо с дела Легкова (в случае доказанной невиновности), либо с дела Зубкова (в случае лишения медали и аннулирования результата). Меняться будут только фамилии и конкретные обстоятельства, вроде количества царапин на пробах.

Забавно, что в столь важном деле CAS умудрился допустить ошибку. В пресс-релизе, который был изначально опубликован, говорилось, что суд признал полностью невиновными 27 российских спортсменов, а аннулировал результаты — у 12. При том, что в первоначальном решении, принятом накануне Игр в Пхенчхане, эти цифры были иными: 28 и 11.

— Кто этот один спортсмен, который тайным образом из раздела оправданных перекочевал к признанным виновными? — задал «СЭ» вопрос пресс-службе CAS.

Позже выяснилось, что подковерных махинаций не было, и на самом деле, произошла ошибка. Представители суда извинились и вскоре цифры в релизе были заменены на правильные.

Каждое из решений занимает порядка 160 страниц и содержит подробнейшее описание всего, что происходило в зале заседаний CAS и до этого. Например, там раскрывается вопрос с присутствием в пробе двух хоккеисток следов мужских ДНК. У одной из спортсменок это ДНК одного неизвестного мужчины, у другой — сразу троих.

Свидетели в ходе заседания CAS выдвигали самые фантастические версии появления этих следов — от сексуальных контактов непосредственно перед взятием пробы до случайного попадания ДНК через загрязненную пробирку. Но все эти версии были признаны куда менее вероятными, чем самая, на взгляд CAS, очевидная — подмена пробы в целях скрытия допинга.

ПАЗЛ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВИНЫ

Решение по Зубкову довольно предсказуемое и во многом повторяет аналогичное решение МОК. Разница в подходе арбитров CAS состояла в том, что они не склонны были рассматривать присутствие имени спортсмена в списке «Дюшес» как бесспорное доказательство вины. Вместо этого они подошли к вопросу, как к собиранию паззла.

— Элементы паззла оцениваются в перспективе, — написано в решении. — По одному кусочку еще сложно судить, что он может означать. Но все части вместе уже имеют свое значение. Так и наши решения складываются из кусочков до тех пор, пока сомнений уже не остается.

В случае с Зубковым, сошлись практически все возможные элементы «допингового» паззла:

— имя спортсмена присутствует в списке «Дюшес»;.

— на обеих его пробах, взятых во время Игр, обнаружены царапины и следы вскрытия;.

— в одной из этих проб, к тому же, присутствует аномально высокий уровень соли;.

— пробы были закрыты всего на шесть кликов, что может говорить о том, что Зубков знал: их впоследствии будут вскрывать;.

— есть свидетельские показания Григория Родченкова и Ирины Родионовой, которые утверждают, что Зубков принимал допинг.

Так, бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков вспомнил, что лично менял пробу Зубкова в Сочи. Также он сообщил, что этот спортсмен давно, еще с 2010 года, «сидел» на допинге и употреблял, в частности, запрещенный гормон роста. Родченков упомянул разговор со своим посредником в передаче допинга спортсменам и заместителем директора Центра спортивной подготовки Минспорта Ириной Родионовой, где та хвасталась, что Зубков в благодарность за помощь в Сочи подарил ей бриллиантовые сережки и колье. Сам Зубков, естественно, все отрицал, а историю с бриллиантами назвал просто смешной. С Родионовой он, по его словам, даже не был знаком.

В отличие от МОК, арбитры CAS впервые взяли свидетельские показания у Григория Родченкова, который участвовал в процессе по видео, а также у наблюдателей ВАДА и МОК, отвечавших за работу сочинской лаборатории. Они подтвердили: хотя камеры видеонаблюдения были установлены и работали круглосуточно, никому за всю Олимпиаду не пришло в голову проверить их записи.

В совокупности, все приведенные слова и доказательства убедили арбитров CAS, что Зубков все же виновен, как минимум, в том, что знал о предстоящей подмене и заранее сдал для нее «чистую» мочу. А это уже достаточное основание для лишения медалей и дисквалификации. Но не является причиной для ухода с поста президента федерации. Эту должность Зубков не только занимает до сих пор, но и намерен баллотироваться на следующий срок.

КНАУТЕ И БУРГЕРМАЙСТЕР ВЫСТУПИЛИ В ЗАЩИТУ ЛЕГКОВА

В деле «Легкова» у МОК оказалось в рукаве слишком мало козырей, чтобы говорить о виновности спортсмена. Наш чемпион сдал в Сочи три допинг-пробы, на двух из них были обнаружены царапины. Плюс, Григорий Родченков тоже вспомнил, что лично менял одну из проб на «чистую».

В свою защиту Легков предоставил письменные показания иностранных тренеров, которые работали с ним в 2014 году — Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте. Оба подтвердили, что абсолютно уверены в невиновности Александра. Кнауте, например, заявила, что лично сопровождала спортсмена на станцию допинг-контроля, а также за все время работы ни разу не замечала, чтобы он сдавал мочу не в рамках официальной процедуры.

Арбитры согласились также с утверждением защиты спортсмена о том, что, если пробирка закрыта максимальное число кликов (как в случае с Легковым), вскрыть ее без заметных следов невозможно. Еле заметные под микроскопом царапины, которые анализировали эксперты МОК, появляются при вскрытии специальным инструментом пробирки, закрытой на 11 и меньше кликов. Баночки Легкова были закрыты на 12 и более. Ученые пытались вскрыть пробирки, завинченные настолько сильно, но безуспешно: они либо раскалывались, либо оставались заметные невооруженным глазом следы. Так что достаточных доказательств вины Легкова найдено не было. И CAS лишний раз подтвердил, что олимпийское золото им было завоевано по всем правилам. ​.

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