Плюс четыре миллиона. Российским призерам Пхенчхана разрешили удвоить призовые
Странная история, связанная с альтернативными Играми, в которых смогут выступить и получить повышенных призовые участники Олимпиады в Пхенчхане.
Странная история, связанная с альтернативными Играми, в которых смогут выступить и получить повышенных призовые участники Олимпиады в Пхенчхане.
В конце этой недели продолжится серия альтернативных соревнований по нескольким зимним видам спорта, которые, как предполагалось, должны стать заменой Олимпиады для не допущенных в Пхенчхан российских спортсменов. Главное, чем привлекают внимание эти старты — размерами призового фонда. Их победители и призеры получат те же суммы, что и чемпионы и медалисты Игр-2018 — 4 миллиона рублей за первое место, 2,5 — за второе, 1,7 — за третье.
Специально ничего придумывать функционеры не стали и придали необходимый статус уже имевшимся в календаре соревнованиям. В лыжах это был этап Кубка России, в коньках -турнир на призы Валерия Муратова, бобслее, скелетоне, биатлоне и
«СЭ» уже поднимал вопрос, насколько правильна идея таких соревнований и насколько справедливо выплачивать их победителям огромные бонусы. Неоднозначные истории были у лыжников, когда побеждали люди, даже и не мечтавшие об Олимпиаде. Зато обойденной оказалась саночница Татьяна Иванова, которая имела все шансы взять в Пхенчхане медаль — альтернативного турнира в ее виде спорта не предусмотрено. Впрочем, как заметила легендарная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после произвольной программы у женщин на Олимпиаде, «справедливости в этой жизни вообще нет, и искать ее не нужно».
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Тем не менее, вопросы продолжают возникать. Вот новый — в трех альтернативных стартах должны принять участие три призера Олимпиады. Речь и скелетонисте Никите Трегубове (
Нарушением
Не распространяются на олимпийцев и
ЗАЧЕМ ОТКАЗЫВАТЬСЯ?
Теоретически все трое могли бы и пропустить эти старты — позади тяжелый олимпийский сезон, и главная цель достигнута. Например, в биатлоне многие лидеры и в рядовые годы не приезжали чемпионат России (в этот раз, очевидно, все будет иначе, но там и нет описываемой нами дилеммы, хотя если попадет в тройку и получит соответствующие призовые, например, ездивший в Пхенчхан и не запомнившийся там ничем, кроме прыжка через забор, Антон Бабиков, снова возникнет неловкая ситуация). Но пока никто об отказах не заявлял.
— Трегубов будет участвовать в чемпионате России. Чемпионат России это или альтернативные Игры — все будет на общих основаниях, — сказали «СЭ» в
— То есть в случае попадания в призы Трегубов получит гонорар, несмотря на то, что он получил деньги за медаль в Корее?
— Нужно понимать характер соревнований на этих альтернативных Играх. Есть места — первое, второе, третье — между которыми и будет распределен призовой фонд. Как это будет распределяться? У нас будет мандатная комиссия, где все станет известно. Но формально разыгрывается призовой фонд, если Трегубов попадет в призы, он получит эти деньги. Не вижу причин, чтобы он их не получил.
Да и с какой стати они должны отказываться? Выступать на соревнованиях — работа спортсменов. Те же бобслеисты и скелетонисты, в отличие от биатлонистов, всегда приезжали на чемпионат России — почему на этот раз должно быть иначе? Есть, в конце концов, такая вещь, как престиж региона, ведется даже специальный зачет. А региональные деньги — существенная часть доходов спортсмена. Тем более что доходы эти в большинстве видов спорта невеликие — зарплаты даже у спортсменов
Для сравнения, месячная зарплата футболиста Александра Сапеты в «Динамо», по данным «СЭ», составляла 8 миллионов рублей в месяц. Для подобных футболистов разговоры о дополнительных бонусах для олимпийцев в 4 миллиона за успех на чемпионате России наверняка смешны. Но в такой парадигме существует отечественный спорт, и альтернатив этому пока нет.