Плюс четыре миллиона. Российским призерам Пхенчхана разрешили удвоить призовые

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В конце этой недели продолжится серия альтернативных соревнований по нескольким зимним видам спорта, которые, как предполагалось, должны стать заменой Олимпиады для не допущенных в Пхенчхан российских спортсменов. Главное, чем привлекают внимание эти старты — размерами призового фонда. Их победители и призеры получат те же суммы, что и чемпионы и медалисты Игр-2018 — 4 миллиона рублей за первое место, 2,5 — за второе, 1,7 — за третье.

Специально ничего придумывать функционеры не стали и придали необходимый статус уже имевшимся в календаре соревнованиям. В лыжах это был этап Кубка России, в коньках -турнир на призы Валерия Муратова, бобслее, скелетоне, биатлоне и шорт-треке — чемпионаты страны. Например, на сайте федерации бобслея и скелетона России стартующий турнир, стартующий в Сочи 24—25 марта , называется «Чемпионат России по бобслею и скелетону и открытые всероссийские спортивные соревнования по бобслею и скелетону, включенные в программу XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея)».

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«СЭ» уже поднимал вопрос, насколько правильна идея таких соревнований и насколько справедливо выплачивать их победителям огромные бонусы. Неоднозначные истории были у лыжников, когда побеждали люди, даже и не мечтавшие об Олимпиаде. Зато обойденной оказалась саночница Татьяна Иванова, которая имела все шансы взять в Пхенчхане медаль — альтернативного турнира в ее виде спорта не предусмотрено. Впрочем, как заметила легендарная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после произвольной программы у женщин на Олимпиаде, «справедливости в этой жизни вообще нет, и искать ее не нужно».

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Тем не менее, вопросы продолжают возникать. Вот новый — в трех альтернативных стартах должны принять участие три призера Олимпиады. Речь и скелетонисте Никите Трегубове ( 24—25 марта , Сочи), конькобежке Наталье Ворониной ( 23—25 марта , Коломна) и представителе шорт-трека Семене Елистратове (29 марта-1 апреля, Санкт-Петербург). То есть люди, выигравшие медали Пхенчхана и получившие за это серьезные материальные блага, имеют отличные шансы заработать еще. На соревнованиях, призванных компенсировать потерянные доходы тем, кто их с большой долей вероятности лишился по вине комиссии МОК.

Нарушением каких-либо правил это не является. Вот что говорится в «Положении об открытых всероссийских спортивных соревнованиях»: «В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены, вошедшие в спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации» (п 2.1). Относятся Трегубов, Воронина и Елистратов к сильнейшим — безусловно. Единственное, в коньках на каждой дисциплине есть квота — 8, 12 или 16 участников, но Воронина на своих профильных дистанциях (1500 и 3000 метров) в нее, разумеется, попадает и находится в списках участников.

Не распространяются на олимпийцев и какие-либо ограничения по призовым. «В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. № 214-р российским участникам, занявшим призовые места (1,2,3) в личных видах программы соревнований, а также их тренерам, предусмотрены финансовые вознаграждения, которые не распространяются на иностранных участников соревнований», — говорится в пункте 5.1 «Положения» (поскольку соревнования открытые, заявиться на них могут и иностранные спортсмены).

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ЗАЧЕМ ОТКАЗЫВАТЬСЯ?

Теоретически все трое могли бы и пропустить эти старты — позади тяжелый олимпийский сезон, и главная цель достигнута. Например, в биатлоне многие лидеры и в рядовые годы не приезжали чемпионат России (в этот раз, очевидно, все будет иначе, но там и нет описываемой нами дилеммы, хотя если попадет в тройку и получит соответствующие призовые, например, ездивший в Пхенчхан и не запомнившийся там ничем, кроме прыжка через забор, Антон Бабиков, снова возникнет неловкая ситуация). Но пока никто об отказах не заявлял.

— Трегубов будет участвовать в чемпионате России. Чемпионат России это или альтернативные Игры — все будет на общих основаниях, — сказали «СЭ» в пресс-службе Федерации бобслея и скелетона России.

— То есть в случае попадания в призы Трегубов получит гонорар, несмотря на то, что он получил деньги за медаль в Корее?

— Нужно понимать характер соревнований на этих альтернативных Играх. Есть места — первое, второе, третье — между которыми и будет распределен призовой фонд. Как это будет распределяться? У нас будет мандатная комиссия, где все станет известно. Но формально разыгрывается призовой фонд, если Трегубов попадет в призы, он получит эти деньги. Не вижу причин, чтобы он их не получил.

Да и с какой стати они должны отказываться? Выступать на соревнованиях — работа спортсменов. Те же бобслеисты и скелетонисты, в отличие от биатлонистов, всегда приезжали на чемпионат России — почему на этот раз должно быть иначе? Есть, в конце концов, такая вещь, как престиж региона, ведется даже специальный зачет. А региональные деньги — существенная часть доходов спортсмена. Тем более что доходы эти в большинстве видов спорта невеликие — зарплаты даже у спортсменов топ-уровня вполне сопоставимы с доходами офисных работников. Призовые за победу на этапе Кубка мира, например, в коньках — 1500 долларов, а в шорт-треке они не предусмотрены вовсе.