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00:51 (мск), источник: Известия

Денис Тихомиров будет переизбираться на пост президента ФСР

Специалист готов совмещать посты главного тренера и руководителя Федерации сноуборда России.

Источник: РИА "Новости"

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров принял решение переизбираться на второй срок. Заслуженный тренер РФ возглавляет ФСР с апреля 2014 года и намерен продлить свои полномочия еще на один олимпийский цикл. Отчетно-выборная конференция федерации состоится в середине апреля.

О своем намерении сохранить должность президента ФСР и главного тренера сборной России «Известиям» рассказал сам Денис Тихомиров.

— Отчетно-выборная конференция состоится в середине апреля, в ближайшее время мы опубликуем точную дату, — сообщил он. — Я буду переизбираться на второй срок. Чувствую в себе силы продолжать совмещать должности президента федерации и главного тренера сборной.

Совмещение постов президента федерации и главного тренера сборной — распространенная практика в зимних видах спорта. По такой же модели функционирует Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). В ФЛГР две ключевые должности совмещает Елена Вяльбе, в ФФККР — Александр Горшков.

При этом, по словам Дениса Тихомирова, другие кандидаты пока не подавали заявок на участие в выборах главы федерации.

— Не знаю, будет ли кто-то еще выдвигать свои кандидатуры, — отметил президент ФСР.

В апреле 2014 года Денис Тихомиров инициировал создание общероссийской общественной организации, которая получила название «Федерация сноуборда России». Ранее сноуборд развивался в рамках Федерации горнолыжного спорта.

На первой конференции ФСР Денис Тихомиров был единогласно выбран президентом федерации. Помимо него, в рабочий президиум вошли еще пять человек: Валерий Тихомиров, Алена Заварзина, Артур Злобин, Наталья Подоровская и Андрей Митьков.

— После получения самостоятельного статуса нам удалось выйти на качественно новый уровень взаимоотношений с международной лыжной федерацией (FIS), — отметил глава ФСР. — Этапы Кубка мира, организованные ФСР, получают самую высокую оценку как от представителей FIS, так и от участников этих стартов. А российские спортсмены каждый сезон продолжают радовать болельщиков своими результатами, занимая призовые места на этапах мирового первенства и в общем зачете Кубка мира.

Подопечные Дениса Тихомирова неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов мира, завоевывали «Хрустальные глобусы», присуждаемые за победу в итоговом зачете Кубка мира. В его тренерской копилке олимпийская медаль Ванкувера-2010 (серебро Екатерины Илюхиной) и четыре награды Игр в Сочи в 2014 году (два золота Вика Уайлда, серебро Николая Олюнина и бронза Алены Заварзиной).

В Пхёнчхане повторить сочинский успех нашей сборной не удалось. На Игры-2018 приехали все сильнейшие российские сноубордисты, но все они вернулись домой без медалей. В борд-кроссе Николай Олюнин боролся за самые высокие места, но получил тяжелейшую травму в результате падения, Алена Заварзина имела шанс на награды на быстрой половине спуска в параллельном слаломе-гиганте, но в решающие моменты дважды упала, заняв в итоге обидное четвертое место.

— Говорить о том, что мы провалились на Играх-2018, не стоит, — отметил член президиума ФСР Андрей Митьков. — С одной стороны, нам действительно не повезло в Пхёнчхане — исключение из программы Игр параллельного слалома, травма Олюнина, падения Заварзиной. Но также следует сказать и о неубедительном выступлении наших ребят в параллельном гигантском слаломе, отсутствии прогресса у молодых талантов, на которые возлагались большие надежды перед этим олимпийским циклом. Почему так неубедительно выглядели в Корее Уайлд, Соболев, Логинов? Ведь на этапах Кубка мира — 2017/18 у нас было очень много медалей. Возможно, этому есть объективные причины, которые мы обсудим на заседании президиума.

Кубок мира по сноуборду — 2017/18 завершится в марте.

 Денис Тихомиров будет переизбираться на пост президента ФСР
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