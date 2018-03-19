Кому «Глобус» большой, кому — малый. Обзор уик-энда в зимних видах спорта

Источник: Советский спорт

В прошедшие выходные во многих видах спорта прошли заключительные старты, причем — небезуспешно для наших спортсменов. Кто победил и чем порадовал нас в этот уик-энд?

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что было: финальный этап Кубка мира.

Где: Фалун (Швеция).

Результат сборной России: 2 золото, 1 бронза.

Провести первый полноценный сезон в Кубке мира и завершить его на пятом месте в абсолюте, победой в заключительной гонке, с четырьмя олимпийскими наградами и целой серией подиумов… Это ли не прорыв?! Признайтесь — многое вы знали об Александре Большунове прошлой осенью? Конечно, что-то слышали, если хоть как-то наблюдали за лыжным спортом. Но — если и так, то все равно — немногое. А ведь уроженец Подывотья удивил даже экспертов! Его успех в Пхенхчхане — отдельная песня. Четыре старта — четыре награды! При этом Большунов не сбавил обороты и после Олимпийских игр. В заключительной части сезона Александр еще четыре раза попадал на подиум этапов Кубка мира, в том числе дважды — на высшую ступень. Как раз в Фалуне.

Нет, радовал не только он. Максим Вылегжанин стал третьим в гонке преследования, чуть ранее, в Осло, он же брал бронзу в марафоне, а Глеб Ретивых стал серебряным призером в спринте в Лахти. Как, кстати, и Наталья Непряева на том же этапе. Мы никогда не простим МОК за отсутствие многих наших ведущих спортсменов на Олимпийских играх этого года, зато мы поняли — у нас, пожалуй, в нынешний момент одна из лучших лыжных сборных в собственной истории! Это с поправкой на то, что тому же Большунову — всего лишь 21 год. Как и Денису Спицову, и Алексею Червоткину. Может, Йоханнес Клэбо и выиграл общий зачет, но это — сейчас. А что будет дальше? В новом году? Когда его российские соперники еще прибавят?

Ох, будет интересно!

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Что было: финальный этап Кубка мира.

Где: Минск (Белоруссия).

Результат сборной России: 2 золота, 2 серебра, 5 бронзы.

С одной стороны, сразу девять медалей — это ли не повод для радости? Наш конькобежный спорт, как и лыжный, переживает подъем. И ведь в Минск еще не приехал Павел Кулижников, у которого вновь обострилась травма (хотя, скорее — пропала мотивация после пропущенной Олимпиады)! Но все-таки без ложки дегтя здесь не обошлось. Второй раз в современной истории россиянин мог выиграть общий зачет Кубка мира. Был к этому близок. Лидировал почти весь сезон! Но в нужный момент вдруг взял — и оступился.

Денис Юсков еще осенью обновил рекорд планеты на любимой «полуторке». И выиграл на этой дистанции все свои старты в текущем сезоне. В том числе, четыре этапа Кубка мира. Победи он в Минске — был бы и Большой хрустальный глобус! Но увы — Юсков внезапно стал вторым. Пропустил в забеге на 1500 м вперед Сверре Люнде Педерсена, а в общем зачете — другого норвежца, Хаварда Лорентцена (к слову, весьма неожиданно зажегшего в этом сезоне).

Впрочем, с этим можно жить. Зачет Кубка мира на любимой дистанции Денис, разумеется, выиграл. Как и Екатерина Шихова — на 1000 м. Куда обиднее для Юскова, что его не позвали на Игры. Но мы знаем, что тут вины спортсмена нет.

ШОРТ-ТРЕК

Что было: чемпионат мира.

Где: Монреаль (Канада).

Результат сборной России: 1 серебро, 3 бронзы.

Розыгрыш Кубка мира в шорт-треке закончился еще до Олимпийских игр. Кстати, больших успехов он россиянам не принес. Как и сама Олимпиада (хотя мы помним бронзу Семена Елистратова).

Другое дело — ЧМ!

Правда, жаль, что Виктор Ан остался без медалей — возможно, это был его последний старт. Но тот же Елистратов, буквально окрыленный наградой Пхенчхана, на катке в Монреале был почти неудержим. Итог — сразу три бронзы на дистанциях 500, 1500 и 3000 м. А заодно — пятое место в многоборье. Плюс Софья Просвирнова порадовала нас серебром на 1000 м. У женщин вообще все золото завоевали кореянки (5 из 6 медалей высшего достоинства забрала Чхве Мин Джон). У мужчин ожидаемо «зажигал» Шарль Амлен (еще бы — на домашнем турнире!). До лидеров нашим атлетам еще надо тянуться. Но признаем, что этот ЧМ принес больше поводов радоваться, чем о чем-то жалеть.

СНОУБОРД

Что было: последний этап Кубка мира (слоупстайл).

Где: Сейсер Альм (Итальия).

Результат сборной России: 1 золото.

Что было: последний этап Кубка мира (слалом).

Где: Винтерберг (Германия).

Результат сборной России: 1 серебро.

Кубок мира в слоупстайле — турнир специфичный. В календаре — изначально лишь 4 этапа. Один из них в этом сезоне отменили (из-за снегопада в швейцарском Лааксе). Зато последний выиграла россиянка Софья Федорова. И это — в 18 лет! Она же стала лучшей в абсолюте. Без своих обладателей Кубка мира мы все равно не остались.

Хотя, конечно, более пристально следили за слаломом. Увы, наши мужчины в этом сезоне радовали нечасто — Андрей Соболев выиграл самый первый этап, но затем выступал нестабильно. Как и Дмитрий Логинов, который тоже взял золото (в Бад-Гаштейне). От остальных — включая Вика Уайлда — мы наград не дождались. В том числе, к сожалению, и в Пхенчхане.

Вот девушки смотрелись сильнее. Тут, правда, сложно было что-то сделать с чешкой Эстер Ледецкой — почти непобедимой в нынешнем сезоне! Настолько яркой, что на Олимпиаде она умудрилась стать чемпионкой не только в сноуборде, но и в горных лыжах. Зато Алена Заварзина регулярно заезжала на подиум. И сделала это опять — в Винтерберге. Правда, опять (как и неделей ранее в Скуоле) проиграла в финале. На этот раз не Ледецке, а немке Селине Йорг.

Итог — пятое место Алены в абсолюте. А знаете, кто выиграл «короткий» слалом? Екатерина Тудегешева! Одного серебра в Бад-Гаштейне ей хватило, чтобы возглавить зачет Кубка мира в этой дисциплине — да так и остаться наверху. Правда, сам обычный слалом нынче не в почете — из 12 этапов этого сезона ему отдали лишь 3.

Но глобус — хоть и «малый» — это глобус!