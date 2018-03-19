Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018

Источник: Газета.Ру

Конькобежный спорт

В минувшие выходные все внимание любителей конькобежного спорта было направлено на Минск, где проходил финальный этап Кубка мира.

Любопытно, что для многих российских спортсменов старты стали едва ли не первыми за почти два месяца — лидеров сборной, как известно, не было на Олимпийских играх в Пхенчхане, что вынудило их взять обязательный «отпуск», имевший шансы серьезно сказаться на форме конькобежцев.

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Стоит отметить, что белорусский этап Кубка мира пропускал травмированный Павел Кулижников, однако и без него россияне смогли увезти из Минска россыпь наград — правда, основные задачи все же удалось выполнить не всем.

Так, к примеру, Денис Юсков в преддверии уикенда надеялся на победу в общем зачете КМ, но на самом финише состязания уступил:

не попав в медали на дистанции 1000 м (итоговое четвертое место по сезону в этой дисциплине), россиянин был обязан выигрывать на своей коронной дистанции в 1500 м и ждать осечки от конкурента (та, забегая вперед, произошла).

К сожалению, виктории Юскова так и не случилось — второе место в гонке, конечно, не отобрало у Дениса победу в зачете на данной дистанции по сезону, однако в главном сражении даровало золото норвежцу Хаварду Лорентцену, опередившему россиянина на 19 очков.

Третьим здесь стал еще один представитель Норвегии — Сверре Лунде Педерсен, который как раз и обогнал Юскова в последнем забеге, изрядно обрадовав своего соотечественника.

«Может быть, одна из причин — то, что долго не стартовал. В Инцелле должен был пробежать, но заболел, пришлось антибиотики пить. Возможно, это и сказалось. Но оправданий искать себе не собираюсь.

Все было в моих руках, точнее ногах, на последнем повороте выжимал все из себя… Больше ориентировался на соперника в паре сегодня, но та сумасшедшая форма, в которой Педерсен сейчас находится, позволила ему опередить меня и отобрать большой Кубок мира, — сказал Денис по окончании соревнований.

На позитивной ноте закончила сезон Екатерина Шихова, ставшая победительницей в зачете на дистанции 1000 метров — общий триумф россиянке принесла третья позиция на финише субботней гонки, сил на которую, по словам самой спортсменки, найти было трудно.

«Тяжело было найти силы, все-таки весь февраль не бегали, но они все-таки нашлись — и вот я третья, и победа в зачете Кубка мира. Думаю, позже это осознаю», — заявила Шихова.

Она также не стала рассуждать на тему, какой могла бы стать на Олимпиаде в Пхенчхане, куда не была допущена.

«Это невозможно предугадать в случае с Олимпиадой. По результатам на Играх были какие-то логичные подиумы, но и сюрпризы тоже были, и не мало», — передает слова Екатерины «Р-Спорт».

Соотечественница Шиховой Наталья Воронина, в отличие от других россиян выступавшая в Южной Корее (на Играх-2018 спортсменка взяла бронзу на не самой профильной для себя дистанции 5000 м), стала третьей в зачете Кубка мира на 3000 м.

«Бегу уже из последних сил. Еще пару дней после Олимпиады я прилично потренировалась, а потом силы меня покинули. Есть уже такое, знаете, наверное, опустошение, сложно себя заставить что-то делать, выжимаю последние силы», — призналась позднее она.

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Еще одна российская участница Олимпиады в Пхенчхане Ангелина Голикова в воскресенье сумела добиться локального успеха, став лучшей в забеге на 500 м.

После гонки она рассказала о собственном прорыве в отчетном сезоне — текущий год среди прочего принес спортсменке серебро и золото чемпионата Европы.

«Очень много событий в этот год, побед для меня. И этот финальный этап Кубка мира доказал мне, что я могу добиваться высоких результатов. Я понимаю, что бег сегодня был идеальным, но для меня нынешний сезон — это прорыв», — выразила мнение конькобежка.

В свою очередь Данила Семериков завоевал бронзовую медаль этапа в масс-старте, а Александр Румянцев занял второе место на дистанции 5000 метров.

Уже упомянутые Шихова и Голикова, к слову, по итогам выходных в компании с Ольгой Фаткулиной и Елизаветой Казелиной также официально стали победительницами общего зачета Кубка мира в командном спринте, где ранее обновляли мировые рекорды — не обошлось без дежурной виктории и в Минске.

Вторыми и третьими в зачете по сезону оказались соответственно норвежки (те, следует признать, финишировали очень близко к россиянкам) и голландки.

Российские конькобежцы в этой же дисциплине в общем зачете были вторыми — тут представителей сборной Норвегии отечественным спортсменам уже обойти не удалось.

Шорт-трек

В шорт-треке в минувший уикенд состоялся чемпионат мира в Монреале, на котором среди прочих выступили бронзовый призер Пхенчхана Семен Елистратов, участница Игр-2018 Софья Просвирнова, а также пропускавший олимпийские соревнования по решению Международного олимпийского комитета (МОК) Виктор Ан.

В итоге к концу соревнований в активе сборной России значились три медали — в очередной раз свою отличную форму соперникам продемонстрировал Елистратов, завоевавший бронзовые медали на дистанциях 500 м и 1500 м, еще один подиум национальной команде принесла Просвирнова, ставшая второй на 1000 м.

А вот для Ана турнир оказался по-настоящему провальным — шестикратный олимпийский чемпион ехал в Канаду как минимум за несколькими наградами, однако в реальности остался вне призов вообще на всех дистанциях.

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Керлинг

Керлинг в выходные порадовал российских болельщиков событиями с чемпионата мира, где сборная России во главе со скипом Викторией Моисеевой, не самым лучшим образом выступившая на Олимпиаде в Южной Корее, сумела одержать на старте турнира три победы — обыграны были крайне серьезные национальные команды Швейцарии, США и Шотландии.

В свою очередь Анастасия Москалева и Александр Еремин заняли общее второе место в дабл-миксте на этапе Мирового тура в Будапеште — в финале соревнований отечественный дуэт в один балл уступил хозяевам первенства.