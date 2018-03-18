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14:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Глобусы» Федоровой и Тудегешевой: итоги Кубка мира для российского сноуборда

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Сезон Кубка мира по сноуборду для российской сборной завершился этапами в параллельном слаломе и борд-кроссе. Россияне традиционно добились высоких результатов в поворотных дисциплинах — Екатерина Тудегешева завоевала малый Хрустальный глобус в слаломе. В слоупстайле прорыв совершила Софья Федорова, победой на последнем этапе обеспечившая себе малый Глобус.

Источник: РИА "Новости"

Глобус Тудегешевой и первое золото Быковой

Российские сноубордисты традиционно являются одними из лидеров в параллельных (поворотных) дисциплинах. Не обошлось без побед и в завершившемся Кубке мира. Класс российского сноуборда в сезоне-2017/18 подтвердила двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева. 30-летняя спортсменка на первом этапе Кубка мира в параллельном слаломе в итальянской Кортина-д’Ампеццо заняла пятое место. На втором этапе в австрийском Бад-Гаштайне Тудегешева стала второй, а на заключительном третьем этапе в немецком Винтерберге — пятой.

В итоговой таблице россиянка в упорной борьбе опередила серебряного призера Олимпиады-2018 немку Селину Йорг (1700 очков против 1690) и завоевала малый Хрустальный глобус в параллельном слаломе. В сезоне-2010/11 Тудегешева выигрывала общий зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах.

«Неоднозначный получился сезон, всегда хочется большего и лучшего результата. На награждении заключительного этапа Кубка мира в Винтерберге безумно рада получить Хрустальный глобус Кубка мира в слаломном зачете, медальку и майку лидера по слалому в Кубке мира. Спасибо всем, кто в меня верит и поддерживает», — написала Тудегешева в своем аккаунте в Instagram.

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В зачете Кубка мира в слаломе среди мужчин второе место занял 18-летний россиянин Дмитрий Логинов. На этапе в Кортина-д’Ампеццо он впервые в своей карьере попал на подиум, завоевав бронзу, а уже на следующем старте в этой дисциплине одержал дебютную победу на этапах Кубка мира.

Чемпион мира Андрей Соболев в этом сезоне выиграл этап в «гиганте» в итальянской Карецце и стал вторым на этапе в слаломе в Бад-Гаштайне. Бронзовый олимпийский призер Сочи-2014 Алена Заварзина трижды попадала на подиум — на ее счету второе и третье места на этапах в «гиганте» и серебро на этапе в слаломе. Также стоит отметить дебютный подиум (третье место) Натальи Соболевой на этапе в параллельном слаломе и первую в карьере победу 20-летней Милены Быковой на этапе в параллельном гигантском слаломе.

«Милена Быкова — это наша новая бомба, бомба нового поколения. Хороший знак, что она обогнала олимпийскую чемпионку Ледецкую в большом финале. Мы рассчитывали на Милену на Олимпиаде в Пхенчхане. Но она была еще сыровата, девочка молодая, волновалась. Теперь можно сказать, что Быкова — это наше настоящее, с которым пойдем в светлое будущее», — сказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров РИА Новости после победы Быковой.

Первая победа Федоровой и сразу Глобус в слоупстайле

Приятным сюрпризом для российских любителей сноуборда завершился Кубок мира в слоупстайле, в котором победу одержала 19-летняя Софья Федорова. На первых двух этапах в новозеландской Кардроне и американском Сноумассе россиянка заняла восьмое и шестое места. Третий этап в швейцарском Лааксе был отменен, и перед заключительным стартом Федорова занимала шестую строчку в зачете по слоупстайлу.

Лидер Кубка мира на тот момент японка Рейра Ивабути, как и двукратная олимпийская чемпионка из США Джейми Андерсон, не выступили на последнем этапе в итальянском курорте Зайзер Альм. В их отсутствие Федорова воспользовалась своим шансом и в лучшей своей финальной попытке получила от судей высокую оценку (80,46 балла), которая позволила ей одержать дебютную победу на этапах Кубка мира, а вместе с ней и выиграть общий зачет. Федорова стала первой россиянкой, завоевавшей Хрустальный глобус в слоупстайле.

«Была дилемма. Софья говорила, что хотела бы выступить на этапе, мы ее поддержали, и федерация разрешила пропустить чемпионат (России), потому что получилась накладка на национальное первенство. Я думаю, что это оправдано. Она победила на этапе и выиграла общий зачет. Это здорово и исторически важно, придаст уверенность на следующий олимпийский цикл. Она еще молодая и может в хорошей форме подойти к следующим Играм, чемпионату мира», — заявил Тихомиров РИА Новости.

В Кубке мира в биг-эйре россияне не блистали, а в хаф-пайпе лучшим результатом стало пятое место Никиты Автанеева на этапе в Китае. Россиянки Кристина Пауль и Мария Васильцова в свою очередь отметились третьим местом в командных соревнованиях в сноуборд-кроссе на этапе в Австрии. Серебряный олимпийский призер Николай Олюнин остался в этом сезоне Кубка мира по борд-кроссу без подиумов, а после тяжелой травмы ноги, полученной на Олимпиаде в Пхенчхане, был вынужден досрочно закончить сезон.

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