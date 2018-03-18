«Глобусы» Федоровой и Тудегешевой: итоги Кубка мира для российского сноуборда

Источник: РИА "Новости"

Глобус Тудегешевой и первое золото Быковой

Российские сноубордисты традиционно являются одними из лидеров в параллельных (поворотных) дисциплинах. Не обошлось без побед и в завершившемся Кубке мира. Класс российского сноуборда в сезоне-2017/18 подтвердила двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева. 30-летняя спортсменка на первом этапе Кубка мира в параллельном слаломе в итальянской Кортина-д’Ампеццо заняла пятое место. На втором этапе в австрийском Бад-Гаштайне Тудегешева стала второй, а на заключительном третьем этапе в немецком Винтерберге — пятой.

В итоговой таблице россиянка в упорной борьбе опередила серебряного призера Олимпиады-2018 немку Селину Йорг (1700 очков против 1690) и завоевала малый Хрустальный глобус в параллельном слаломе. В сезоне-2010/11 Тудегешева выигрывала общий зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах.

«Неоднозначный получился сезон, всегда хочется большего и лучшего результата. На награждении заключительного этапа Кубка мира в Винтерберге безумно рада получить Хрустальный глобус Кубка мира в слаломном зачете, медальку и майку лидера по слалому в Кубке мира. Спасибо всем, кто в меня верит и поддерживает», — написала Тудегешева в своем аккаунте в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgbV0Csh66Q/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:55.78703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgbV0Csh66Q/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спустя 6 лет, удалось повторно взять глобус? в слаломном зачете Кубка Мира. Спасибо @minsport_rf за поддержку?????? и @pilot.1977 ?????? за продвижение вперёд!! #Минспорт #фонднашебудущее #UPZ #Kessler #fundourfuture</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ekaterina_tudegesheva/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Екатерина Тудегешева</a> (@ekaterina_tudegesheva) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-17T14:10:57+00:00">17 Мар 2018 в 7:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В зачете Кубка мира в слаломе среди мужчин второе место занял 18-летний россиянин Дмитрий Логинов. На этапе в Кортина-д’Ампеццо он впервые в своей карьере попал на подиум, завоевав бронзу, а уже на следующем старте в этой дисциплине одержал дебютную победу на этапах Кубка мира.

Чемпион мира Андрей Соболев в этом сезоне выиграл этап в «гиганте» в итальянской Карецце и стал вторым на этапе в слаломе в Бад-Гаштайне. Бронзовый олимпийский призер Сочи-2014 Алена Заварзина трижды попадала на подиум — на ее счету второе и третье места на этапах в «гиганте» и серебро на этапе в слаломе. Также стоит отметить дебютный подиум (третье место) Натальи Соболевой на этапе в параллельном слаломе и первую в карьере победу 20-летней Милены Быковой на этапе в параллельном гигантском слаломе.

«Милена Быкова — это наша новая бомба, бомба нового поколения. Хороший знак, что она обогнала олимпийскую чемпионку Ледецкую в большом финале. Мы рассчитывали на Милену на Олимпиаде в Пхенчхане. Но она была еще сыровата, девочка молодая, волновалась. Теперь можно сказать, что Быкова — это наше настоящее, с которым пойдем в светлое будущее», — сказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров РИА Новости после победы Быковой.

Первая победа Федоровой и сразу Глобус в слоупстайле

Приятным сюрпризом для российских любителей сноуборда завершился Кубок мира в слоупстайле, в котором победу одержала 19-летняя Софья Федорова. На первых двух этапах в новозеландской Кардроне и американском Сноумассе россиянка заняла восьмое и шестое места. Третий этап в швейцарском Лааксе был отменен, и перед заключительным стартом Федорова занимала шестую строчку в зачете по слоупстайлу.

Лидер Кубка мира на тот момент японка Рейра Ивабути, как и двукратная олимпийская чемпионка из США Джейми Андерсон, не выступили на последнем этапе в итальянском курорте Зайзер Альм. В их отсутствие Федорова воспользовалась своим шансом и в лучшей своей финальной попытке получила от судей высокую оценку (80,46 балла), которая позволила ей одержать дебютную победу на этапах Кубка мира, а вместе с ней и выиграть общий зачет. Федорова стала первой россиянкой, завоевавшей Хрустальный глобус в слоупстайле.

«Была дилемма. Софья говорила, что хотела бы выступить на этапе, мы ее поддержали, и федерация разрешила пропустить чемпионат (России), потому что получилась накладка на национальное первенство. Я думаю, что это оправдано. Она победила на этапе и выиграла общий зачет. Это здорово и исторически важно, придаст уверенность на следующий олимпийский цикл. Она еще молодая и может в хорошей форме подойти к следующим Играм, чемпионату мира», — заявил Тихомиров РИА Новости.