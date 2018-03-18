«Глобусы» Федоровой и Тудегешевой: итоги Кубка мира для российского сноуборда
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Сезон Кубка мира по сноуборду для российской сборной завершился этапами в параллельном слаломе и
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Сезон Кубка мира по сноуборду для российской сборной завершился этапами в параллельном слаломе и
Глобус Тудегешевой и первое золото Быковой
Российские сноубордисты традиционно являются одними из лидеров в параллельных (поворотных) дисциплинах. Не обошлось без побед и в завершившемся Кубке мира. Класс российского сноуборда в сезоне-2017/18 подтвердила двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева. 30-летняя спортсменка на первом этапе Кубка мира в параллельном слаломе в итальянской Кортина-д’Ампеццо заняла пятое место. На втором этапе в австрийском
В итоговой таблице россиянка в упорной борьбе опередила серебряного призера Олимпиады-2018 немку Селину Йорг (1700 очков против 1690) и завоевала малый Хрустальный глобус в параллельном слаломе. В сезоне-2010/11 Тудегешева выигрывала общий зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах.
«Неоднозначный получился сезон, всегда хочется большего и лучшего результата. На награждении заключительного этапа Кубка мира в Винтерберге безумно рада получить Хрустальный глобус Кубка мира в слаломном зачете, медальку и майку лидера по слалому в Кубке мира. Спасибо всем, кто в меня верит и поддерживает», — написала Тудегешева в своем аккаунте в Instagram.
В зачете Кубка мира в слаломе среди мужчин второе место занял 18-летний россиянин Дмитрий Логинов. На этапе в Кортина-д’Ампеццо он впервые в своей карьере попал на подиум, завоевав бронзу, а уже на следующем старте в этой дисциплине одержал дебютную победу на этапах Кубка мира.
Чемпион мира Андрей Соболев в этом сезоне выиграл этап в «гиганте» в итальянской Карецце и стал вторым на этапе в слаломе в
«Милена Быкова — это наша новая бомба, бомба нового поколения. Хороший знак, что она обогнала олимпийскую чемпионку Ледецкую в большом финале. Мы рассчитывали на Милену на Олимпиаде в Пхенчхане. Но она была еще сыровата, девочка молодая, волновалась. Теперь можно сказать, что Быкова — это наше настоящее, с которым пойдем в светлое будущее», — сказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров РИА Новости после победы Быковой.
Первая победа Федоровой и сразу Глобус в слоупстайле
Приятным сюрпризом для российских любителей сноуборда завершился Кубок мира в слоупстайле, в котором победу одержала 19-летняя Софья Федорова. На первых двух этапах в новозеландской Кардроне и американском Сноумассе россиянка заняла восьмое и шестое места. Третий этап в швейцарском Лааксе был отменен, и перед заключительным стартом Федорова занимала шестую строчку в зачете по слоупстайлу.
Лидер Кубка мира на тот момент японка Рейра Ивабути, как и двукратная олимпийская чемпионка из США Джейми Андерсон, не выступили на последнем этапе в итальянском курорте Зайзер Альм. В их отсутствие Федорова воспользовалась своим шансом и в лучшей своей финальной попытке получила от судей высокую оценку (80,46 балла), которая позволила ей одержать дебютную победу на этапах Кубка мира, а вместе с ней и выиграть общий зачет. Федорова стала первой россиянкой, завоевавшей Хрустальный глобус в слоупстайле.
«Была дилемма. Софья говорила, что хотела бы выступить на этапе, мы ее поддержали, и федерация разрешила пропустить чемпионат (России), потому что получилась накладка на национальное первенство. Я думаю, что это оправдано. Она победила на этапе и выиграла общий зачет. Это здорово и исторически важно, придаст уверенность на следующий олимпийский цикл. Она еще молодая и может в хорошей форме подойти к следующим Играм, чемпионату мира», — заявил Тихомиров РИА Новости.
В Кубке мира в