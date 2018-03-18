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13:42 (мск), источник: TeamRussia.pro

Золото Большунова, серебро Заварзиной, две бронзы Елистратова и другие награды россиян. Лучшие выходные этого года

Team Russia — о тех, чей уик-энд прошёл не зря.

Источник: РИА "Новости"

Александр Большунов

Лыжные гонки

Золото в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

Александр Большунов гонялся за первой взрослой победой ещё в олимпийском Пхёнчхане. Не хватило совсем немного. Как результат — четыре медали, но без золота. На этапах Кубка мира в Лахти и в Драммене Александр добавил в свою коллекцию ещё две награды — серебро и бронзу, соответственно. В Фалуне Большунов был практически безупречен, особенно в том, что касается тактики: стартовал седьмым, но каждый раз ускорялся, чтобы оказаться первым у бонусной отсечки и в итоге собрал 45 призовых секунд — больше просто не бывает.

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Когда Халварссон с Червоткиным поспешили к финишу, подхватил ускорение, но не стал высовываться раньше времени, продержался за шведом до последнего поворота, а за сотню метров до конца дистанции легко опередил соперника. Это первая победа Большунова на таком уровне.

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Екатерина Шихова

Конькобежный спорт

Победа в общем зачёте Кубка мира на дистанции 1 000 метров

Когда МОК запустил историю с приглашениями россиян на Игры в Пхёнчхан, тяжелее всего выглядели потери в биатлоне, лыжных гонках и — конькобежном спорте. Команда в одно мгновение лишилась всех лидеров. До Южной Кореи не добрались Павел Кулижников, Денис Юсков, Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова…

При этом на другие соревнования, в том числе международные, олимпийский запрет никак не повлиял. На финальном этапе Кубка мира в Минске Екатерина стала бронзовым призёром на своей любимой дистанции. Этого хватило, чтобы возглавить общий зачёт. У неё 444 очка. Ближайшая преследовательница Ленстра набрала 420.

Наталья Воронина

Конькобежный спорт

Третье место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 3 000 метров

На дистанции 3 000 метров Наталья обычно чувствует себя очень уверенно. Но в Пхёнчхане не справилась с нервами. Девушки стартовали в числе первых. От Натальи ждали медаль, а ей не с кем было даже тренироваться — Павел Абраткевич, с которым обычно работает Воронина, остался в России, спарринг-партнёры — тоже. В итоге Наталья проиграла. Много. Теряя на каждом круге по секунде, она показала только 10-е время. На Олимпийских играх она реабилитировалась на более длинной дистанции — 5 000 метров, где завоевала бронзу.

Часть ошибок на любимой дистанции получилось исправить на этапе Кубка мира в Минске — пятое место в забеге и 391 очко в общем зачёте, которое позволило войти в топ-3 по итогам всего сезона.

Екатерина Тудегешева

Сноуборд

Первая строча в зачёте параллельного слалома по итогам Кубка мира

Сноубордисты закрывали сезон в немецком Винтерберге. Екатерина Тудегешева на последнем этапе Кубка мира заняла только пятое место. Но этого результата хватило, чтобы остаться лидером в общем зачёте. Россиянка набрала 1 700 очков, на 10 очков больше, чем у немки Селины Йорг. Третье место по итогам всего сезона досталось спортсменке из Швейцарии Жюли Цогг. У неё 1 500 очков.

Алёна Заварзина

Сноуборд

Серебро в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Винтерберге

После возвращения из Пхёнчхана, где получилось добраться только до обидного четвёртого места, Алёна не скрывала своего разочарования: «Последние три недели я жила на пределе своих возможностей, ожиданий, сил, и всё, что осталось со мной после Кореи, — это разбитое сердце, горько-сладкое послевкусие моей разбитой мечты и слёзы радости на хоккее.

Я понимала, что хочу невозможного, учитывая обстоятельства, в которых мы оказались. Мне не хватило того, что необходимо для победы. Той последней капли сил, которая разделяет тех, кто на подиуме, и тех, кто остановился в шаге.

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Силы нашлись уже после Олимпиады: сначала серебро в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле. А теперь такой же результат в параллельном слаломе в Винтерберге. И совсем другие слова: «Нет проблемам, нет обидам, нет унынию, нет страданиям».

Софья Фёдорова

Сноуборд.

Первое место в общем зачёте Кубка мира в дисциплине слоупстайл

В начале сезона 19-летняя Фёдорова говорила: «Моя цель на сезон — просто делать свою программу стабильно и без ошибок. Мне нравится кататься, даже сам процесс доставляет удовольствие».

Этап Кубка мира в Италии принёс Софье Фёдоровой первую победу такого уровня, а вместе с ней — и Хрустальный глобус, впервые в истории российского спорта.

В зачёте Кубка мира в слоупстайле Фёдорова набрала 1 720 очков. Второе место заняла японка Мияби Оницука, третье — Рейра Ивабучи. У них по 1 300 очков.

В прошлом сезоне Фёдорова заняла только 24-е место в Кубке мира, а на Олимпийскийх играх в Пхёнчхане была восьмой.

Семён Елистратов

Шорт-трек.

Бронза на дистанциях 1 500 метров и 500 метров на чемпионате мира в Квебеке

На Олимпийских играх в Пхёнчхане Семён Елистратов выиграл первую медаль России — бронзу на дистанции 1 500 метров. Он ждал эту награду больше, чем кто-то может себе представить. «Лучше один раз быть олимпийским чемпионом, чем 30-кратным чемпионом мира», — говорил Семён в интервью «Р-Спорт» после того, как выиграл своё первое мировое золото в Москве в 2015 году.

Потом были кубковые удачи, отстранение из-за мельдония, сложная система допуска к Играм-2018 и, наконец, личная олимпийская награда. На всё это ушло слишком много сил и повторить московский результат не получилось, зато впервые в карьере получилось выиграть сразу две личных медали на одном чемпионате мира.

Женская сборная

Биатлон

Возвращение максимальной квоты в личных гонках Кубка мира

Со следующего сезона Россия сможет заявлять на этапы Кубка мира шесть биатлонисток вместо пяти. Всё — из-за министра спорта Украины Игоря Жданова, который вынудил собственную Федерацию бойкотировать финал сезона в Тюмени.

Чтобы иметь максимальную квоту, надо заполучить место в топ-5 Кубка наций. Украина пока четвёртая, но без старта в Тюмени её гарантированно обойдут россиянки и норвежки.

Пока это повод для сдержанной радости. В этом сезоне россиянки ни разу не попадали на подиум Кубка мира. Такое с нашими спортсменками случилось впервые.

На этапах Кубка IBU ситуация лучше. Там подиумы случаются регулярно. Так, только в субботу сразу четыре медали: Ирина Услугина и Анастасия Егорова завоевали золото и серебро в преследовании соответственно. Парни Александр Логинов и Алексей Слепов поддержали девушек — тоже золото и серебро.

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