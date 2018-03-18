Золото Большунова, серебро Заварзиной, две бронзы Елистратова и другие награды россиян. Лучшие выходные этого года
Team Russia — о тех, чей
Team Russia — о тех, чей
Александр Большунов
Лыжные гонки
Золото в
Александр Большунов гонялся за первой взрослой победой ещё в олимпийском Пхёнчхане. Не хватило совсем немного. Как результат — четыре медали, но без золота. На этапах Кубка мира в Лахти и в Драммене Александр добавил в свою коллекцию ещё две награды — серебро и бронзу, соответственно. В Фалуне Большунов был практически безупречен, особенно в том, что касается тактики: стартовал седьмым, но каждый раз ускорялся, чтобы оказаться первым у бонусной отсечки и в итоге собрал 45 призовых секунд — больше просто не бывает.
Когда Халварссон с Червоткиным поспешили к финишу, подхватил ускорение, но не стал высовываться раньше времени, продержался за шведом до последнего поворота, а за сотню метров до конца дистанции легко опередил соперника. Это первая победа Большунова на таком уровне.
Екатерина Шихова
Конькобежный спорт
Победа в общем зачёте Кубка мира на дистанции 1 000 метров
Когда МОК запустил историю с приглашениями россиян на Игры в Пхёнчхан, тяжелее всего выглядели потери в биатлоне, лыжных гонках и — конькобежном спорте. Команда в одно мгновение лишилась всех лидеров. До Южной Кореи не добрались Павел Кулижников, Денис Юсков, Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова…
При этом на другие соревнования, в том числе международные, олимпийский запрет никак не повлиял. На финальном этапе Кубка мира в Минске Екатерина стала бронзовым призёром на своей любимой дистанции. Этого хватило, чтобы возглавить общий зачёт. У неё 444 очка. Ближайшая преследовательница Ленстра набрала 420.
Наталья Воронина
Конькобежный спорт
Третье место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 3 000 метров
На дистанции 3 000 метров Наталья обычно чувствует себя очень уверенно. Но в Пхёнчхане не справилась с нервами. Девушки стартовали в числе первых. От Натальи ждали медаль, а ей не с кем было даже тренироваться — Павел Абраткевич, с которым обычно работает Воронина, остался в России,
Екатерина Тудегешева
Сноуборд
Первая строча в зачёте параллельного слалома по итогам Кубка мира
Сноубордисты закрывали сезон в немецком Винтерберге. Екатерина Тудегешева на последнем этапе Кубка мира заняла только пятое место. Но этого результата хватило, чтобы остаться лидером в общем зачёте. Россиянка набрала 1 700 очков, на 10 очков больше, чем у немки Селины Йорг. Третье место по итогам всего сезона досталось спортсменке из Швейцарии Жюли Цогг. У неё 1 500 очков.
Алёна Заварзина
Сноуборд
Серебро в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Винтерберге
После возвращения из Пхёнчхана, где получилось добраться только до обидного четвёртого места, Алёна не скрывала своего разочарования: «Последние три недели я жила на пределе своих возможностей, ожиданий, сил, и всё, что осталось со мной после Кореи, — это разбитое сердце,
Я понимала, что хочу невозможного, учитывая обстоятельства, в которых мы оказались. Мне не хватило того, что необходимо для победы. Той последней капли сил, которая разделяет тех, кто на подиуме, и тех, кто остановился в шаге.
Силы нашлись уже после Олимпиады: сначала серебро в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле. А теперь такой же результат в параллельном слаломе в Винтерберге. И совсем другие слова: «Нет проблемам, нет обидам, нет унынию, нет страданиям».
Софья Фёдорова
Сноуборд.
Первое место в общем зачёте Кубка мира в дисциплине слоупстайл
В начале сезона 19-летняя Фёдорова говорила: «Моя цель на сезон — просто делать свою программу стабильно и без ошибок. Мне нравится кататься, даже сам процесс доставляет удовольствие».
В зачёте Кубка мира в слоупстайле Фёдорова набрала 1 720 очков. Второе место заняла японка Мияби Оницука, третье — Рейра Ивабучи. У них по 1 300 очков.
В прошлом сезоне Фёдорова заняла только 24-е место в Кубке мира, а на Олимпийскийх играх в Пхёнчхане была восьмой.
Семён Елистратов
Бронза на дистанциях 1 500 метров и 500 метров на чемпионате мира в Квебеке
На Олимпийских играх в Пхёнчхане Семён Елистратов выиграл первую медаль России — бронзу на дистанции 1 500 метров. Он ждал эту награду больше, чем
Потом были кубковые удачи, отстранение
Женская сборная
Биатлон
Возвращение максимальной квоты в личных гонках Кубка мира
Со следующего сезона Россия сможет заявлять на этапы Кубка мира шесть биатлонисток вместо пяти. Всё —
Пока это повод для сдержанной радости. В этом сезоне россиянки ни разу не попадали на подиум Кубка мира. Такое с нашими спортсменками случилось впервые.
На этапах Кубка IBU ситуация лучше. Там подиумы случаются регулярно. Так, только в субботу сразу четыре медали: Ирина Услугина и Анастасия Егорова завоевали золото и серебро в преследовании соответственно. Парни Александр Логинов и Алексей Слепов поддержали девушек — тоже золото и серебро.