Золото Большунова, серебро Заварзиной, две бронзы Елистратова и другие награды россиян. Лучшие выходные этого года

Источник: РИА "Новости"

Александр Большунов

Лыжные гонки

Золото в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

Александр Большунов гонялся за первой взрослой победой ещё в олимпийском Пхёнчхане. Не хватило совсем немного. Как результат — четыре медали, но без золота. На этапах Кубка мира в Лахти и в Драммене Александр добавил в свою коллекцию ещё две награды — серебро и бронзу, соответственно. В Фалуне Большунов был практически безупречен, особенно в том, что касается тактики: стартовал седьмым, но каждый раз ускорялся, чтобы оказаться первым у бонусной отсечки и в итоге собрал 45 призовых секунд — больше просто не бывает.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgbbjX-jxBv/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgbbjX-jxBv/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? ? ? Alexander “Bolshoi” Bolshunov ?? powers to his career 1️⃣st World Cup Win in @svenskaskidspelen. Calle Halfvarsson ?? 2nd and Francesco De Fabiani Italy ?? 3rd. @skiteamswexc @federazione_sport_invernali @russianskiteam @san_sanych_bolshunov @chalfvarsson @franci_defa #fiscrosscountry</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fiscrosscountry/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FIS Cross-Country World Cup</a> (@fiscrosscountry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-17T15:05:01+00:00">17 Мар 2018 в 8:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда Халварссон с Червоткиным поспешили к финишу, подхватил ускорение, но не стал высовываться раньше времени, продержался за шведом до последнего поворота, а за сотню метров до конца дистанции легко опередил соперника. Это первая победа Большунова на таком уровне.

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Екатерина Шихова

Конькобежный спорт

Победа в общем зачёте Кубка мира на дистанции 1 000 метров

Когда МОК запустил историю с приглашениями россиян на Игры в Пхёнчхан, тяжелее всего выглядели потери в биатлоне, лыжных гонках и — конькобежном спорте. Команда в одно мгновение лишилась всех лидеров. До Южной Кореи не добрались Павел Кулижников, Денис Юсков, Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова…

При этом на другие соревнования, в том числе международные, олимпийский запрет никак не повлиял. На финальном этапе Кубка мира в Минске Екатерина стала бронзовым призёром на своей любимой дистанции. Этого хватило, чтобы возглавить общий зачёт. У неё 444 очка. Ближайшая преследовательница Ленстра набрала 420.

Наталья Воронина

Конькобежный спорт

Третье место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 3 000 метров

На дистанции 3 000 метров Наталья обычно чувствует себя очень уверенно. Но в Пхёнчхане не справилась с нервами. Девушки стартовали в числе первых. От Натальи ждали медаль, а ей не с кем было даже тренироваться — Павел Абраткевич, с которым обычно работает Воронина, остался в России, спарринг-партнёры — тоже. В итоге Наталья проиграла. Много. Теряя на каждом круге по секунде, она показала только 10-е время. На Олимпийских играх она реабилитировалась на более длинной дистанции — 5 000 метров, где завоевала бронзу.

Часть ошибок на любимой дистанции получилось исправить на этапе Кубка мира в Минске — пятое место в забеге и 391 очко в общем зачёте, которое позволило войти в топ-3 по итогам всего сезона.

Екатерина Тудегешева

Сноуборд

Первая строча в зачёте параллельного слалома по итогам Кубка мира

Сноубордисты закрывали сезон в немецком Винтерберге. Екатерина Тудегешева на последнем этапе Кубка мира заняла только пятое место. Но этого результата хватило, чтобы остаться лидером в общем зачёте. Россиянка набрала 1 700 очков, на 10 очков больше, чем у немки Селины Йорг. Третье место по итогам всего сезона досталось спортсменке из Швейцарии Жюли Цогг. У неё 1 500 очков.

Алёна Заварзина

Сноуборд

Серебро в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Винтерберге

После возвращения из Пхёнчхана, где получилось добраться только до обидного четвёртого места, Алёна не скрывала своего разочарования: «Последние три недели я жила на пределе своих возможностей, ожиданий, сил, и всё, что осталось со мной после Кореи, — это разбитое сердце, горько-сладкое послевкусие моей разбитой мечты и слёзы радости на хоккее.

Я понимала, что хочу невозможного, учитывая обстоятельства, в которых мы оказались. Мне не хватило того, что необходимо для победы. Той последней капли сил, которая разделяет тех, кто на подиуме, и тех, кто остановился в шаге.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfvtfuwDodT/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfvtfuwDodT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Последние три недели я жила на пределе своих возможностей, ожиданий, сил, и все что осталось со мной после Кореи - это разбитое сердце, горько-сладкое послевкусие моей разбитой мечты и слезы радости на хоккее. Я понимала, что хочу невозможного. Учитывая обстоятельства, в которых мы оказались. Мне не хватило того, что необходимо для победы. Той последней капли сил, которая разделяет тех кто на подиуме и тех, кто остановился в шаге. У меня многого не было на этой Олимпиаде - достоинства, флага, гимна, названия своей страны, равных условий, везения. Но у меня была не от чего не зависящая поддержка моих близких, моих друзей, всех тех кто думал обо мне на расстоянии и находясь на финише. Спасибо вам, и простите, что не оправдала ваших ожиданий. За эти две недели мы сплотились с другими русскими спортсменами, с теми, кому все-таки повезло оказаться там, в белом, и я чувствую большую любовь к вам и к России. Потому что ВПЕРЁД РОССИЯ ещё никогда так не хотелось кричать.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/superzina/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alena Zavarzina</a> (@superzina) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-28T15:31:19+00:00">28 Фев 2018 в 7:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Силы нашлись уже после Олимпиады: сначала серебро в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле. А теперь такой же результат в параллельном слаломе в Винтерберге. И совсем другие слова: «Нет проблемам, нет обидам, нет унынию, нет страданиям».

Софья Фёдорова

Сноуборд.

Первое место в общем зачёте Кубка мира в дисциплине слоупстайл

В начале сезона 19-летняя Фёдорова говорила: «Моя цель на сезон — просто делать свою программу стабильно и без ошибок. Мне нравится кататься, даже сам процесс доставляет удовольствие».

Этап Кубка мира в Италии принёс Софье Фёдоровой первую победу такого уровня, а вместе с ней — и Хрустальный глобус, впервые в истории российского спорта.

В зачёте Кубка мира в слоупстайле Фёдорова набрала 1 720 очков. Второе место заняла японка Мияби Оницука, третье — Рейра Ивабучи. У них по 1 300 очков.

В прошлом сезоне Фёдорова заняла только 24-е место в Кубке мира, а на Олимпийскийх играх в Пхёнчхане была восьмой.

Семён Елистратов

Шорт-трек.

Бронза на дистанциях 1 500 метров и 500 метров на чемпионате мира в Квебеке

На Олимпийских играх в Пхёнчхане Семён Елистратов выиграл первую медаль России — бронзу на дистанции 1 500 метров. Он ждал эту награду больше, чем кто-то может себе представить. «Лучше один раз быть олимпийским чемпионом, чем 30-кратным чемпионом мира», — говорил Семён в интервью «Р-Спорт» после того, как выиграл своё первое мировое золото в Москве в 2015 году.

Потом были кубковые удачи, отстранение из-за мельдония, сложная система допуска к Играм-2018 и, наконец, личная олимпийская награда. На всё это ушло слишком много сил и повторить московский результат не получилось, зато впервые в карьере получилось выиграть сразу две личных медали на одном чемпионате мира.

Женская сборная

Биатлон

Возвращение максимальной квоты в личных гонках Кубка мира

Со следующего сезона Россия сможет заявлять на этапы Кубка мира шесть биатлонисток вместо пяти. Всё — из-за министра спорта Украины Игоря Жданова, который вынудил собственную Федерацию бойкотировать финал сезона в Тюмени.

Чтобы иметь максимальную квоту, надо заполучить место в топ-5 Кубка наций. Украина пока четвёртая, но без старта в Тюмени её гарантированно обойдут россиянки и норвежки.

Пока это повод для сдержанной радости. В этом сезоне россиянки ни разу не попадали на подиум Кубка мира. Такое с нашими спортсменками случилось впервые.