Тудегешева победила в зачете КМ по сноуборду в параллельном слаломе

Российская спортсменка набрала 1700 очков по итогам сезона. Второй стала Селина Йорг, представляющая Германию (1690), третий результат у Жюли Цогг из Швейцарии (1500).

На заключительном этапе Кубка мира в немецком Винтерберге Тудегешева поделила пятое место с Даниэлой Ульбинг из Австрии в параллельном слаломе (450 очков). Первое место заняла Йорг (1000), второе — россиянка Алена Заварзина (800), третье — Цогг (600).