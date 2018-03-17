Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Сноубордистка Заварзина стала второй в параллельном слаломе на этапе КМ в Винтерберге
Российская сноубордистка Алена Заварзина завоевала серебро в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.
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Российская сноубордистка Алена Заварзина завоевала серебро в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.
Заварзина в главном финале уступила 0,11 секунды немке Селине Йорг, бронза досталась швейцарке Жюли Цогг, которая в малом финале победила польку Александру Крол.
Россиянка Екатерина Тудегешева завершила борьбу на стадии ¼ финала, Наталья Соболева и Елизавета Салихова — в 1/8 финала.