Российские сноубордисты не смогли завоевать медали в слаломе на Паралимпиаде
ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Российские сноубордисты не завоевали ни одной медали в слаломе на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Российские сноубордисты не завоевали ни одной медали в слаломе на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
В женских соревнованиях россиянки не участвовали. Михаил Слинкин занял 10-е место среди спортсменов с поражением верхних конечностей. Владимир Игушкин стал 16-м, Александров Цыганков — 19-м среди спортсменов с легким поражением или ампутированием одной или двух ног ниже колена.
Слалом впервые был представлен на Паралимпийских играх. На Паралимпиаде в Сочи проходили соревнования только по
В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть