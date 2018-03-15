Беда не приходит одна: травма выключила Уайлда

Источник: РИА "Новости"

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд успешно перенес операцию на колене, о чем сообщил на своей странице в инстаграме.

«Этим утром мне успешно сделали операцию на ноге. В последние два года нога становилась все большей и большей проблемой для меня.

В последние месяцы это стало влиять на то, как я катаюсь на сноуборде и делаю свои каждодневные дела. На этой неделе стало окончательно понятно, что я больше не могу справляться с болью и теми ограничениями, которые накладывала на меня травма ноги, — написал спортсмен.

Двукратный олимпийский чемпион Сочи сможет вернуться к соревнованиям только в ноябре этого года. Таким образом, Уайлд пропустит конец сезона-2017/18.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgVrh6UBenI/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgVrh6UBenI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">This mornings knee operation was a success. For the last two years my knee was progressively becoming more and more of a problem. In the last couple of months it began to effect the way I ride a snowboard and do simple daily tasks. This week it finally became apparent that I can no longer manage the pain and accept the restrictions that came along with this injury. Looking forward to this new challenge and the opportunities it will bring.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/vicwild/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vic Wild</a> (@vicwild) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-15T09:25:17+00:00">Mar 15, 2018 at 2:25am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня давние проблемы с коленом, после тщательного осмотра врачи обнаружили частичный разрыв надколенного сухожилия. Колено болело на протяжении шести месяцев, но в один момент боль усилилась. Врачи говорят, что, если правильно пройти лечение, я буду намного сильнее, когда вернусь. Сейчас мы сделали операцию, прогнозов по возвращению в спорт не могу дать. У нас заканчивается сезон, думаю, что несколько месяцев я отдохну и смогу вернуться к началу следующего сезона — в ноябре 2018 года, — приводит слова Уайлда ТАСС.

Напомним, что сноубордисту не удалось защитить титул Олимпийского чемпиона в южнокорейском Пхенчхане. А заезде 1/8 финала в слаломе-гиганте он уступил итальянцу Роланду Фишналеру и выбыл из борьбы на ранней стадии олимпийского турнира. Неудачный спуск на прошедшей Олимпиаде также частично связан с болями в колене, которые долгое время беспокоили атлета.

К сожалению, побороться на Олимпийских играх в двух дисциплина Уайлду не удалось, так как в отличие от сочинских Игр, в Корее сноубордистам оставили лишь один слалом-гигант, убрав из олимпийского календаря слалом.

31-летний Уайлд, родившийся в США, долгое время выступал за свою родину, однако, женившись на сноубордистке Алене Заварзиной в 2011 году, решил принять второе гражданство. Российский паспорт Уайлд получил уже в мае 2012 года, но из-за достаточно продолжительного процесса оформления всех положенных документов был вынужден пропустить весь сезон-2011/12.

Но уже в следующем сезоне американец принес России бронзовую медаль чемпионата мира 2013 года, а год спустя Уайлд стал единственным сноубордистом в мире, кто смог завоевать две золотых медали на одной Олимпиаде. В Сочи Вику не было равных в параллельных слаломе и гигантском слаломе. Его супруга Заварзина выиграла бронзу в слаломе-гиганте.

Как известно, 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) наложил на Олимпийский комитет России (ОКР) санкции за обвинения в адрес России в государственной допинговой программе. Все российские спортсмены были вынуждены выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом в нейтральном статусе.

Уайлд не стал бойкотировать решение МОК и выступил на Играх в качестве «олимпийского спортсмена из России», правда выбыл уже на стадии 1/8 финала. Заварзина также не смогла повторить сочинского успеха и заняла обидное четвертое место, сделав шаг по сравнению с Играми четырехгодичной давности.

Вик подверг жесткой критике решение МОК по отстранению ОКР и вскоре после завершения Олимпиады в Пхенчхане описал в своем инстаграме мысли по поводу ситуации, сложившейся вокруг российской сборной.

«Слишком много факторов вне нашего контроля, которые решают, с каким результатом ты останешься. Очевидно, эти игры были окружены другими обстоятельствами, нежели прошлые. Для меня Сочи были результатом 20 летней работы, наконец-то воплотившейся в то, что стало для меня неповторимым опытом и лучшим из того, что со мной случалось. Пхенчхан был совершенно другим. На протяжении 18 месяцев я задавался вопросом, допустят ли меня вообще до этих Игр и если да, то на каких условиях. Такое количество неизвестных породило во мне апатию к Играм-2018, так как вся гордость и важность этого события были смыты, уничтожив тот Олимпийский дух, который я воспитывал в себе всю сознательную жизнь.