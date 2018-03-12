Российские паралимпийцы в понедельник завоевали три медали на Играх в Пхёнчхане

Вторую победу на групповом этапе Паралимпиады одержали керлингисты на колясках команды скипа Константина Курохтина.

В третий день Паралимпиады медали были разыграны в лыжных гонках и сноуборде. Лыжники соревновались на самой длинной дистанции — 20 км у мужчин и 15 км у женщин. В классе «стоя» 27-летняя Екатерина Румянцева завоевала вторую золотую медаль Паралимпиады — ранее она победила в биатлонном спринте. В лыжной 15-километровой гонке Румянцева снова опередила опытную Анну Миленину, тогда как третье место заняла украинка Людмила Ляшенко.

«До сих пор не ощутила, что двукратная чемпионка — голова забита предстоящими гонками, я так устроена, — рассказала Румянцева. — Поздравлений было немало, в соцсетях после первой победы было 250 писем, смогла ответить только на половину. В итоге отключила все симки, так что до конца Паралимпиады в сети не появлюсь».

Румянцева участвует в дебютной Паралимпиаде, ранее на ее счету не было побед даже на чемпионатах мира. Тогда как Миленина первую золотую паралимпийскую медаль выиграла еще в 2006 году в Турине, а всего на счету 31-летней спортсменки 12 паралимпийских медалей в лыжных гонках и биатлоне, из них пять — золотых.

«Погода сегодня была хорошая, но мы боялись, что вместо снега будет каша. Спасибо организаторам — трасса была подготовлена, снег жесткий», — рассказала Миленина.

Лысову подвели лыжи

В классе для слабовидящих спортсменов Михалина Лысова с ведущим Алексеем Ивановым не сумела повторить свой успех в биатлонном спринте, заняв третье место в лыжной 15-километровой гонке. Паралимпийской чемпионкой в этом виде стала белорусская спортсменка Светлана Саханенко, серебро выиграла Оксана Шишкова из Украины. «Сегодня из-за лыж была очень тяжелая гонка — снег прилипал к лыжам, причем как на подъеме, так и на спуске, они совершенно не давали отдохнуть», — рассказала Лысова.

Седьмой результат в этом виде показала россиянка Екатерина Мошковская с гидом Артемом Нориным, тогда как Марина Галицына (ведущий — Максим Пирогов) не сумела финишировать — ей стало плохо на последнем круге, и она сошла с дистанции.

В мужских лыжных гонках российские паралимпийцы в Пхёнчхане не представлены. В 20-километровой гонке в классе слабовидящих победил канадец Брайан Маккивер, вторым стал белорус Юрий Голуб, третьим — француз Тома Кларьон. В категории «стоя» золотую медаль выиграл украинец Юрий Рептюх, который опередил ставших серебряным и бронзовым призерами француза Бенжамена Давье и норвежца Хокона Элсруда соответственно.

После трех дней соревнований в Пхёнчхане на счету российских паралимпийцев шесть медалей — три золотые, две серебряные и одна бронзовая. Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (класс «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), серебряную награду завоевала Анна Миленина (класс «стоя»). В лыжных гонках Румянцева также выиграла золото, на счету Милениной — серебряная медаль, Лысовой — бронзовая.

В сноуборде пока без четвертьфинала

В понедельник состоялись первые паралимпийские соревнования по сноуборду — в 2014 году в Сочи в рамках горнолыжной программы были разыграны медали в борд-кроссе. В Пхёнчхане сноубордисты соревнуются в трех классах — SB-1 и SB-2 (с глубоким поражением или ампутацией одной и двух ног), а также SB-UL — с поражением верхних конечностей (в этом классе выступают лишь мужчины).

Первыми определились чемпионы в сноуборд-кроссе. Российские паралимпийцы Владимир Игушкин и Александр Цыганков среди спортсменов с глубоким поражением двух ног не сумели пройти квалификацию. Победил в этом виде Матти Суур-Хамари из Финляндии, второе место занял американец Кейт Гэйбл, бронзу выиграл японец Гурими Нарита.

Михаил Слинкин в соревнованиях спортсменов с поражением верхних конечностей выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, уступив в своем заезде ставшему бронзовым призером американцу Майку Майнору. Паралимпийским чемпионом стал австралиец Саймон Пэтмор, серебро завоевал итальянец Мануэль Поццерле.

В классе SB-1 победил представитель США Майк Шультц, вторым стал Крис Вос из Нидерландов, третьим — еще один сноубордист из США Ноа Эллиотт.

В женских соревнованиях в классе SB-1 победила американка Бренна Хаккеби, которая опередила в главном финале соотечественницу Эми Парди. Третье место заняла француженка Сесиль Эрнандес. В классе SB-2 в финале выступили спортсменки из Нидерландов — Бибиан Ментел-Спе в борьбе за золото опередила Лису Бюнсхотен. Бронзовую награду завоевала испанка Астрид Фина.

Керлингисты победили соперников из США

Российские керлингисты на колясках провели два очередных матча групповой стадии. В утренней встрече команда скипа Константина Курохтина уступила соперникам из Норвегии — 2:6, во второй игре дня победила команду США — 6:4. 12 смешанных команд уже сыграли по пять матчей, на счету российских керлингистов — две победы, что позволяет им делить шестое место.

Лидирует с пятью победами команда Китая, четыре у сборных Великобритании, Германии и Южной Кореи. В полуфинал выходят четыре лучшие команды по итогам однокругового предварительного турнира.

Три очередных матча в воскресенье были сыграны в турнире по следж-хоккею. В группе А сборная Канады разгромила норвежцев — 8:0, тогда как итальянцы обыграли шведов — 2:0. В группе В сборная США со счетом 10:0 победила хоккеистов Чехии.

За день до окончания групповой стадии определились полуфиналисты — ими стали команды Канады и Италии (группа А), а также США и Южной Кореи (группа В).

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.