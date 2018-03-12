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14:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Полеты — это мое!» Она продвигает сноуборд в России

3 марта на Гребном канале в Москве вместе с #ToyotaRoadShow прошел этап мирового контеста Grand Prix de Russie в дисциплине Big Air.

Источник: Спорт-Экспресс

Более 30 райдеров съехались со всего мира, чтобы растопить лед в Крылатском. Огромный 50-метровый уникальный трамплин размером с 17-этажный дом и напряженная борьба участников не отпускали жителей и гостей Москвы до самого финала. Накануне интервью «СЭ» дала самый яркий российский райдер Софья Федорова.

Наталья МАРЬЯНЧИК

Мероприятие собрало полные трибуны, несмотря на то, что проходил в холодный московский вечер. Московские джибберы соревновались за звание короля тусовки, а судил контест лучший мастер джиббинга в России Денис Бонус! Финалист контеста выиграл шикарную возможность закрыть сезон вместе с #ToyotaRoadShow в Сочи на New Star Camp. Эффектной кульминацией стали невероятные трюки взмывающих в небо FMX-райдеров и снегоходов, а ослепительное световое Intro-Show жгло небо тысячами фейерверков. Зрители еще долго будут разбирать тонны крутых фотографий с мероприятия. Аналогичный контест уже состоялся в Казани, а также пройдет в Красноярске и Сочи.

19-летняя российская сноубордистка Софья Федорова в московском контесте участия не принимала, но по объективной причине — ей не нашлось конкуренток. Кроме Сони, ни одна девушка в России прыгать на порывом прямо в воздухе. Мне безумно повезло, что в мой проезд ветер прекратился. Я ехала с трамплина прямо со скрещенными пальцами: только бы не ветер, только бы не ветер!

ЧТО ИМЕЮ — ВСЕ БЛАГОДАРЯ КАТАНИЮ

— Вы начинали занятия спортом с гимнастики. Это оптимально для будущих сноубордистов-экстремалов?

— Главное, что благодаря гимнастике я комфортно чувствую себя в воздухе. Когда лечу, понимаю — да, это мое! И это сильно защищает от травм, потому что я всегда могу сгруппироваться и правильно упасть. Поэтому я всем советую отдавать своих детей в гимнастику и сама, наверное, в будущем сделаю так же.

— Трамплины, с которых вы прыгаете, высотой с многоэтажку. Страх до сих пор присутствует?

— Сейчас это уже не страх, а какое-то другое чувство. Страшно бывает, только когда, например, ветер, и ты думаешь, сейчас меня сдует, я перелечу или недолечу и травмируюсь. А так, когда просто делаю свою программу, даже не нервничаю. Если честно, даже скучаю по тем эмоциям, которые испытывала в начале карьеры.

— Тяжело в 19 лет оказаться первым человеком, кто развивает российский женский экстремальный сноуборд?

— Это непросто. Гораздо удобней, когда тебя, как в той же гимнастике, взяли за ручку и повезли по сборам и соревнованиям. Там тебе вообще ни о чем думать не надо, только тренируйся. К сожалению, в сноуборде мне многое приходится делать самой: искать деньги, планировать сборы и так далее. Порой, например, мне нужно идти на тренировку, а я выезжаю из отеля, потому что на лишнюю ночь не хватает денег. Но с другой стороны, благодаря этим обстоятельствам у меня больше мотивации. Если я накопила денег и куда-то поехала на сбор, то буду там выкладываться по полной. А некоторые уже более избалованные.

— Вы входите в Team Toyota Russia и имеете еще ряд крупных спонсоров. Откуда они взялись?

— Меня впервые заметили года три назад на лагере в Сочи, где я участвовала в мужском контесте по big air. Потом, когда уже стала соревноваться на Кубке мира, появились и другие спонсоры. Сама я никого не искала. Все, что имею — это благодаря катанию и результатам. Круто, когда тебя поддерживают такие крупные бренды как Toyota. Я рада быть частью к Team Toyota Russia вместе с другими известными атлетами.

— Чувствуете интерес к своему виду спорта от российских девчонок?

— Да, последнее время мне в соцсетях задают массу вопросов. На какой доске лучше прыгать, какую систему креплений выбрать и тому подобное. Радует, что людям реально интересно.

— Вы реально похожи на самую известную нашу сноубордистку Алену Алехину. Часто с ней сравнивают?

— Да, и поначалу мне это нравилось. Думала: вау, меня сравнивают с таким крутым райдером, это почетно! Но потом это уже перешло грань и стало раздражать. Даже «Фейсбук» почему-то отмечал мои фотографии, как будто это Алена! Я даже волосы специально перекрасила, чтобы не быть ее клоном. Однажды мы с Аленой встретились на рок-концерте и впервые поболтали вживую. Мы тогда сделали общую фотографию, и честно, я не увидела никакого сходства. У нас же совершенно разные черты лица, как люди вообще могут нас сравнивать!

— Вы как сноубордистка понимаете, как чешка Эстер Ледецки сумела в Пхенчхане победить и в горных лыжах, и в сноуборде?

— Я спрашивала у знакомых девчонок, и они сказали, что между горными лыжами и сноубордом нет такой уж большой разницы. Если Ледецки в детстве каталась на лыжах, а потом уже встала на доску, вполне реально владеть обоими видами на высоком уровне. По крайней мере, они гораздо ближе между собой, чем, например, слалом и слоупстайл внутри одного сноуборда. Или прыжки в сноуборде и во фристайле, с лыжами — там тоже совершенно разная техника.

— Реально ли к следующим Играм-2022 в Пекине для вас будет выйти на уровень борьбы за медали?

— После Пхенчхана у меня появилась огромная мотивация. Восьмое место — это такой пинок под зад, благодаря которому хочется еще больше тренироваться. Конкретных мест я для себя пока не планирую, скорее думаю о программе, о новых трюках.

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