«Полеты — это мое!» Она продвигает сноуборд в России
3 марта на Гребном канале в Москве вместе с #ToyotaRoadShow прошел этап мирового контеста Grand Prix de Russie в дисциплине Big Air.
3 марта на Гребном канале в Москве вместе с #ToyotaRoadShow прошел этап мирового контеста Grand Prix de Russie в дисциплине Big Air.
Более 30 райдеров съехались со всего мира, чтобы растопить лед в Крылатском. Огромный 50-метровый уникальный трамплин размером с 17-этажный дом и напряженная борьба участников не отпускали жителей и гостей Москвы до самого финала. Накануне интервью «СЭ» дала самый яркий российский райдер Софья Федорова.
Наталья МАРЬЯНЧИК
Мероприятие собрало полные трибуны, несмотря на то, что проходил в холодный московский вечер. Московские джибберы соревновались за звание короля тусовки, а судил контест лучший мастер джиббинга в России Денис Бонус! Финалист контеста выиграл шикарную возможность закрыть сезон вместе с #ToyotaRoadShow в Сочи на New Star Camp. Эффектной кульминацией стали невероятные трюки взмывающих в небо
19-летняя российская сноубордистка Софья Федорова в московском контесте участия не принимала, но по объективной причине — ей не нашлось конкуренток. Кроме Сони, ни одна девушка в России прыгать на порывом прямо в воздухе. Мне безумно повезло, что в мой проезд ветер прекратился. Я ехала с трамплина прямо со скрещенными пальцами: только бы не ветер, только бы не ветер!
ЧТО ИМЕЮ — ВСЕ БЛАГОДАРЯ КАТАНИЮ
— Вы начинали занятия спортом с гимнастики. Это оптимально для будущих
— Главное, что благодаря гимнастике я комфортно чувствую себя в воздухе. Когда лечу, понимаю — да, это мое! И это сильно защищает от травм, потому что я всегда могу сгруппироваться и правильно упасть. Поэтому я всем советую отдавать своих детей в гимнастику и сама, наверное, в будущем сделаю так же.
— Трамплины, с которых вы прыгаете, высотой с многоэтажку. Страх до сих пор присутствует?
— Сейчас это уже не страх, а
— Тяжело в 19 лет оказаться первым человеком, кто развивает российский женский экстремальный сноуборд?
— Это непросто. Гораздо удобней, когда тебя, как в той же гимнастике, взяли за ручку и повезли по сборам и соревнованиям. Там тебе вообще ни о чем думать не надо, только тренируйся. К сожалению, в сноуборде мне многое приходится делать самой: искать деньги, планировать сборы и так далее. Порой, например, мне нужно идти на тренировку, а я выезжаю из отеля, потому что на лишнюю ночь не хватает денег. Но с другой стороны, благодаря этим обстоятельствам у меня больше мотивации. Если я накопила денег и
— Вы входите в Team Toyota Russia и имеете еще ряд крупных спонсоров. Откуда они взялись?
— Меня впервые заметили года три назад на лагере в Сочи, где я участвовала в мужском контесте по big air. Потом, когда уже стала соревноваться на Кубке мира, появились и другие спонсоры. Сама я никого не искала. Все, что имею — это благодаря катанию и результатам. Круто, когда тебя поддерживают такие крупные бренды как Toyota. Я рада быть частью к Team Toyota Russia вместе с другими известными атлетами.
— Чувствуете интерес к своему виду спорта от российских девчонок?
— Да, последнее время мне в соцсетях задают массу вопросов. На какой доске лучше прыгать, какую систему креплений выбрать и тому подобное. Радует, что людям реально интересно.
— Вы реально похожи на самую известную нашу сноубордистку Алену Алехину. Часто с ней сравнивают?
— Да, и поначалу мне это нравилось. Думала: вау, меня сравнивают с таким крутым райдером, это почетно! Но потом это уже перешло грань и стало раздражать. Даже «Фейсбук»
— Вы как сноубордистка понимаете, как чешка Эстер Ледецки сумела в Пхенчхане победить и в горных лыжах, и в сноуборде?
— Я спрашивала у знакомых девчонок, и они сказали, что между горными лыжами и сноубордом нет такой уж большой разницы. Если Ледецки в детстве каталась на лыжах, а потом уже встала на доску, вполне реально владеть обоими видами на высоком уровне. По крайней мере, они гораздо ближе между собой, чем, например, слалом и слоупстайл внутри одного сноуборда. Или прыжки в сноуборде и во фристайле, с лыжами — там тоже совершенно разная техника.
— Реально ли к следующим Играм-2022 в Пекине для вас будет выйти на уровень борьбы за медали?
— После Пхенчхана у меня появилась огромная мотивация. Восьмое место — это такой пинок под зад, благодаря которому хочется еще больше тренироваться. Конкретных мест я для себя пока не планирую, скорее думаю о программе, о новых трюках.