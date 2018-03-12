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12:57 (мск), источник: ТАСС

Австралиец Пэтмор выиграл золото Паралимпиады в сноуборд-кроссе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Австралиец Саймон Пэтмор завоевал золотую медаль в соревнованиях по сноуборд-кроссу среди спортсменов с поражением верхних конечностей на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

В финальном заезде он оказался быстрее итальянца Мануэля Поццерле. Бронзовую медаль выиграл американец Майк Майнор, который в малом финале опередил итальянца Якопо Лукини. Россиянин Михаил Слинкин занял 16-е место, в 1/8 финала он проиграл Майнору. Пэтмор также является бронзовым призером летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 200 метров.

В соревнованиях среди спортсменов с глубоким поражением одной ноги золото завоевал американец Майк Шульц. В финале он победил голландца Криса Воса. Бронзовую медаль выиграл американец Ноа Эллиотт, который в малом финале был быстрее австрийца Рейнгольда Шетта.

Финн Матти Суур-Хамари победил в соревнованиях среди спортсменов с глубоким поражением двух ног. В финале он обошел американца Кита Габела. Японец Гуриму Нарита в малом финале опередил Эвана Стронга, который является чемпионом Игр-2014 в Сочи в данной дисциплине. Россияне Владимир Игушкин и Александр Цыганков не смогли пройти квалификационный раунд, заняв 18-е и 20-е места соответственно.

В соревнованиях женщин с глубоким поражением одной ноги первенствовала американка Бренна Хукаби, которая в финале была сильнее своей соотечественницы Эми Пёрди, являющейся бронзовым призером ОИ-2014. Француженка Сесиль Эрнандес стала бронзовой медалисткой, в борьбе за третье место она оказалась сильнее канадки Мишель Солт. Чемпионка Сочи-2014 голландка Бибиан Ментель завоевала свое второе золото, одержав победу в соревнованиях спортсменок с глубоким поражением обеих ног. Серебро выиграла ее соотечественница Лиза Баншотен, бронзу — испанка Астрид Фина Паредес, в малом финале опередившая голландку Ренске Ван Бик.

Сноуборд впервые представлен на Паралимпийских играх. Но на Играх в Сочи в 2014 году соревнования по сноуборд- кроссу прошли в рамках горнолыжной программы, медали разыгрывались только в классе «стоя». В сноуборд-кроссе соревнования проводятся в трех классах — SB-1 и SB-2 (с глубоким поражением или ампутацией одной и двух ног), а также SB-UL — с поражением верхних конечностей (в этом классе выступают лишь мужчины).

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