Австриец Хеммерле выиграл этап Кубка мира по сноуборд-кроссу в Москве

Второе место занял двукратный олимпийский чемпион француз Пьер Вольтье. Третьим стал итальянец Омар Визинтин. Российские сноубордисты Василий Локтев-Загорский и Даниил Дильман завершили выступление на стадии 1/8 финала.

В женских соревнованиях победительницей стала чешка Ева Самкова. Второе место заняла француженка Нелли Моанн-Локко, третье — олимпийская чемпионка итальянка Микелла Мойоли. В финале девушки стартовали трижды: первый заезд был остановлен сразу из-за не одновременного открытия калиток на стартовой решетке, второй заезд выиграла Самкова, однако сборная Франции, три представительницы которой участвовали в финале, подала протест, утверждая, что калитки вновь открылись не в одно время. Россиянки Екатерина Локтева- Загорская, Анастасия Привалова и Кристина Пауль завершили выступление на стадии 1/8 финала.