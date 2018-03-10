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18:51 (мск), источник: ТАСС

Сноубордистка Заварзина стала второй на этапе Кубка мира в Швейцарии

ТАСС, 10 марта. Россиянка Алена Заварзина завоевала серебро на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный гигантский слалом. Соревнования проходят в швейцарской коммуне Скуоль.

В финальном заезде Заварзина проиграла олимпийской чемпионке в этой дисциплине Эстер Ледецкой из Чехии, бронза у Ладины Йенни из Швейцарии.

Россиянка Екатерина Хатомченкова выбыла на стадии ¼ финала, Екатерина Тудегешева, Наталья Соболева и Милена Быкова — в 1/8 финала, Елизавета Салихова не смогла преодолеть квалификацию.

Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, также в активе спортсменки золотая, серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира. В общем зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе Заварзина находится на пятом месте.

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