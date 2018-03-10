Сноубордистка Заварзина стала второй на этапе Кубка мира в Швейцарии

В финальном заезде Заварзина проиграла олимпийской чемпионке в этой дисциплине Эстер Ледецкой из Чехии, бронза у Ладины Йенни из Швейцарии.
Россиянка Екатерина Хатомченкова выбыла на стадии ¼ финала, Екатерина Тудегешева, Наталья Соболева и Милена Быкова — в 1/8 финала, Елизавета Салихова не смогла преодолеть квалификацию.
Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, также в активе спортсменки золотая, серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира. В общем зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе Заварзина находится на пятом месте.