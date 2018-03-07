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15:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

1500 долларов за победу. Сколько зарабатывают наши звезды на Кубках мира

Перестаньте считать зимников зажравшимися миллионерами.

Источник: Спорт-Экспресс

Прочтя этот текст, вы перестанете считать наших зимников зажравшимися миллионерами.

«СЭ» уже писал, что из себя представляют так называемые альтернативные старты, организованные Министерством спорта для атлетов, которые по тем или иным причинам на попали на Олимпиаду в Пхенчхан. Говорили мы и о том, насколько это вообще правильно и справедливо — организовывать такие соревнования, на которых, как это случилось в лыжах, зачастую побеждают спортсмены, которые к Олимпиаде не имеют никакого отношения, но при этом получают весьма солидные премиальные. Напомним, что они равны тем, что выплачивались призерам Игр-2018 — 4 миллиона рублей за первое место, 2,5 миллиона — за второе, и 1,7 миллиона — за третье.

Но у всей этой истории есть и еще одна грань. Насколько эти шальные «альтернативные» премии сопоставимы с теми суммами, что зарабатывают российские звезды зимних видов спорта, отлученные от Пхенчхана, на этапах Кубка мира — то есть своим каждодневным трудом в соперничестве с лучшими атлетами мира? Ответ на этот вопрос получился довольно обескураживающим.

ЛЫЖИ

В этом сезоне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) почти на треть уменьшила премиальный фонд. Если в предыдущие три года за победу в гонке на этапе Кубка мира полагалось 15 тысяч швейцарских франков (примерно 909 тысяч рублей по нынешнему курсу), то сейчас — только 10 тысяч (606 тысяч рублей). Отдельные призовые полагаются за «Тур де Ски» (кстати, в этом сезоне они вообще сократились почти в два раза) и за итоговое место в общем зачете Кубка мира.

В прошлую субботу Ретивых занял второе место в спринте на этапе Кубка мир в Лахти, обогнав по ходу дела вундеркинда мировых лыж, трехкратного чемпиона Игр-2018 норвежца Йоханнеса Клебо. И получил за это 7,5 тысячи франков (примерно 450 тысяч рублей). Выиграв спринт на альтернативных стартах в Малиновке Архангельской области, куда, как сказал сам лыжник в интервью «СЭ», он приехал просто продышаться, Ретивых получил 4 миллиона рублей.

БИАТЛОН

Общий призовой фонд Кубка мира в этом сезоне составляет 3,277 миллиона евро. Победитель каждой гонки на этапе получает 13 тысяч евро, команда, выигравшая эстафету — 20 тысяч. Есть премиальные по итогам общего зачета, Кубка наций, а также бонусы за выход на старт в красной или желтой майке лидера Кубка мира — по 750 евро за каждую гонку.

Призовые лидеров сборной России, не поехавших в Пхенчхан.

Антон ШИПУЛИН 2,88 миллиона рублей.

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ 742 тысячи рублей.

Альтернативные старты пройдут в рамках чемпионата России, намеченного на начало апреля. Обычно большая часть ведущих биатлонистов на него просто не приезжала. Теперь ситуация иная — за победу в одной гонке можно заработать больше, чем за весь сезон в Кубке мира.

КОНЬКИ

Победа в гонке в рамках этапа Кубка мира оценивается в 1500 долларов. Если на одном этапе две одинаковых дистанции — сумма делится пополам. Плюс есть призовые за итоговое место в общем зачете Кубка мира и чемпионаты мира.

Призовые лидеров сборной России, не поехавших в Пхенчхан.

Денис ЮСКОВ 471 тысяча рублей

Павел КУЛИЖНИКОВ 216 тысяч рублей

Здесь отражены не все суммы: тот же Юсков получит еще 15 тысяч долларов (примерно 850 тысяч рублей) за победу в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров — финал Кубка мира состоится 17—18 марта в Минске. А через неделю можно будет поехать на альтернативные старты в Коломну.

ШОРТ-ТРЕК

Призовых за отдельные этапы Кубка мира тут не предусмотрено. Только за места в общем зачете, плюс выступления на чемпионате мира и Европы.

Призовые лидеров сборной России, не поехавших в Пхенчхан

Виктор АН 45 тысяч рублей

Деньги Ан получил только за 6-е место в многоборье на чемпионате Европы. Что-то еще можно будет заработать на чемпионате мира, который пройдет 16—18 марта в Канаде — за победу на отдельной дистанции там полагается 2 тысячи долларов, плюс бонусы за многоборье. Альтернативные старты состоятся 29 марта — 1 апреля в Санкт-Петербурге.

Что касается бобслея и скелетона, то точных данных по призовым за выступления в Кубке мира нет.

Если же говорить о видах спорта, где альтернативные старты не предусмотрены, то, например, фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов, пропустившие Олимпиаду из-за неприглашения партнерши, в этом сезоне заработали в качестве призовых 54 500 долларов (примерно 3,1 миллиона рублей) на двоих.

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