Тихомиров: Сноубордистка Быкова после победы на этапе КМ стала новым лидером сборной

В финале Быкова победила олимпийскую чемпионку Пхёнчхана Эстер Ледецкую из Чехии. Эта победа стала первой на этапах Кубка мира для 20-летней россиянки.

«Это приятный момент для всех тренеров, федерации, самой Милены. Она самая молодая участница этих финалов, и можно с уверенностью думать, что после того, как она уверенно сделала Ледецкую, в лице Милены появился новый лидер. Милена молодец, она сумела справиться с давлением, которое было в последнее время, она очень много волновалась, но сегодня пробка вылетела и вся сила, накопленная на тренировках, должна перейти в опыт на трассе», — заявил Тихомиров.

«Это очень приятно — обыграть олимпийскую чемпионку сразу после завершения Игр. Эта победа придаст уверенности всей молодежи, которая поступает в сборную. Ей нужно продолжать спокойно трудиться, это ее работа и она это понимает», — добавил он.