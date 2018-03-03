Сноубордистка Быкова впервые выиграла этап КМ, победив олимпийскую чемпионку Ледецкую

На Играх-2018 Ледецкая выиграла параллельный гигантский слалом в сноуборде и супергигант в горных лыжах. 22-летняя спортсменка стала первой, кому удалось стать олимпийской чемпионкой и в горных лыжах, и в сноуборде. Ледецкая также является двукратной чемпионкой мира в сноуборде. На Играх в Пхёнчхане Быкова не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, уступив Ульбинг.