Сноубордистка Быкова впервые выиграла этап КМ, победив олимпийскую чемпионку Ледецкую

В финале Быкова победила олимпийскую чемпионку Игр в Пхёнчхане Эстер Ледецкую из Чехии. В малом финале россиянка Екатерина Тудегешева уступила австрийке Даниэле Ульбинг.
На Играх-2018 Ледецкая выиграла параллельный гигантский слалом в сноуборде и супергигант в горных лыжах. 22-летняя спортсменка стала первой, кому удалось стать олимпийской чемпионкой и в горных лыжах, и в сноуборде. Ледецкая также является двукратной чемпионкой мира в сноуборде. На Играх в Пхёнчхане Быкова не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, уступив Ульбинг.
Победа на этапе Кубка мира в Турции стала первой в карьере 20-летней спортсменки.