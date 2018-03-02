Зима продолжается. Где следить за героями Пхенчхана

Источник: Спорт-Экспресс

Чаще всего проходит неделя-другая после окончания Олимпиады и о тех, за кого так яростно болели во время Игр и чьим медалям так радовались, постепенно забывают. Такова беда многих видов спорта и их звезд — быть в центре внимания раз в четыре года.

Но они никуда не пропадают — продолжают работать, тренироваться, выступать, пусть свет софитов теперь направлен на других. Пусть эти другие, по выражению фристайлиста Сергея Ридзика, «ни хрена не добились».

Чтобы хоть немного сгладить этот, увы, неизбежный эффект, «СЭ» рассказывает, где в ближайшее время будут выступать российские призеры Пхенчхана-2018. Тем более что зима на большей части территории страны, несмотря на наступление календарной весны, и не думает сдавать свои права.

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ЛЫЖИ

Александр БОЛЬШУНОВ, Денис СПИЦОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН, Андрей ЛАРЬКОВ;

Юлия БЕЛОРУКОВА, Наталья НЕПРЯЕВА, Анастасия СЕДОВА, Анна НЕЧАЕВСКАЯ.

У лыжников сезон продолжается и впереди еще четыре этапа Кубка мира, ближайший из которых — в финском Лахти — состоится уже в ближайшие выходные. Все призеры Пхенчхана там выступят, за исключением Анны Нечаевской — финишера нашей бронзовой эстафеты.

В сборной вообще сложилась уникальная ситуация — к молодой поросли, блеснувшей в Корее, добавится целая группа опытных спортсменов, с которых, наконец, было снято отстранение, и они снова могут выступать. Уровень конкуренции ожидается запредельный. К счастью, на этапах Кубка мира стартовая квота куда шире, чем на Олимпиаде. Но даже несмотря на это кому-то время от времени придется оставаться в резерве.

Расписание этапов Кубка мира

3−4 марта. Лахти (Финляндия).

7 марта. Драммен (Норвегия).

1 0—11 марта . Осло (Норвегия).

1 6—18 марта . Фалун (Швеция).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алина ЗАГИТОВА, Евгения МЕДВЕДЕВА, Михаил КОЛЯДА, Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ, Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ, Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ.

В отличие от лыж или, скажем, биатлона, в фигурном катании, как и в хоккее, чемпионаты мира проводятся каждый год. Даже в олимпийский сезон. Понятно, что в такой ситуации до него доезжают не все сильнейшие. Например, в 2014 году на ЧМ не приехали чемпионка и серебряный призер Сочи в женском катании Аделина Сотникова и Ю На Ким, чемпионы в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков, чемпионы и серебряные призеры в танцах Меган Дэвис/Чарли Уайт и Тесса Вирту/Скотт Моир.

Отказники будут и в этот раз, но главное блюдо никуда не денется — Загитова и Медведева поедут в Милан, где и состоится очередной раунд их дуэли. Из тех, кто выступал в Пхенчхане, не будет только Бобровой/Соловьева — пара решила досрочно завершить сезон, и не факт, что вообще продолжит кататься. Зато шанс проявить себя получат бронзовые призеры ЧЕ-2018 Александра Степанова и Иван Букин, не получившие от МОК приглашения в Пхенчхан.

Чемпионат мира-2018

1 9—25 марта . Милан (Италия).

КОНЬКИ

Наталья ВОРОНИНА

Бронзовый призер Игр в Пхенчхане на дистанции 5000 метров имеет все шансы выступить на чемпионате мира по классическому многоборью, который состоится в Амстердаме, и в финале Кубка мира.

Наверняка в Минске мы увидим и тех, кого МОК не пустил на Олимпиаду — Дениса Юскова, Павла Кулижникова и других.

Чемпионат мира-2018 в классическом многоборье

9−10 марта. Амстердам (Голландия).

Финал Кубка мира

1 7—18 марта . Минск (Белоруссия).

СКИ-КРОСС

Сергей РИДЗИК

Как и в классических лыжных гонках, в ски-кроссе сезон продолжается. Причем продолжается он в России — на горнолыжном курорте «Солнечная долина», что недалеко от города Миасс в Челябинской области.

«На Кубке мира все будет только сложнее. Если на Играх были национальные квоты, то на Кубках будут по семь человек канадцев, швейцарцев, австрийцев… Там вообще все! Так что легче мне теперь точно не будет. Наоборот, все самое крутое впереди», — говорил Ридзик в интервью «СЭ».

Расписание этапов Кубка мира

2−4 марта. Солнечная долина (Россия).

17 марта. Межев (Франция).

ШОРТ-ТРЕК

Семен ЕЛИСТРАТОВ

У представителей шорт-трека остался один большой турнир в сезоне — чемпионат мира, который пройдет в Монреале. Туда, помимо Елистратова, должны приехать и другие наши лидеры, пропустившие Олимпиаду.

Чемпионат мира-2018

1 6—18 марта . Монреаль (Канада).

СКЕЛЕТОН

Никита ТРЕГУБОВ

В скелетоне международный сезон завершен. Однако в конце марта в Сочи пройдет чемпионат России (а в этом году статус турнира повышен до Всероссийских стартов с олимпийскими премиальными), куда съедутся все сильнейшие бобслеисты и скелетонисты, включая Трегубова.

Чемпионат России-2018

2 0—26 марта . Сочи.

ХОККЕЙ

Следить за олимпийскими чемпионами из СКА, ЦСКА, а также Сергеем Мозякиным и Василием Кошечкиным из «Магнитки» можно будет в плей-офф КХЛ, который стартует уже в субботу.